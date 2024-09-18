3 часа
Водная прогулка
Аренда VIP-яхты и морская прогулка
Начало: Около вашего отеля
«из отелей Кемера – около 15-20 минут • из отелей Анталии – около 1 часа • из отелей Белек – чуть больше часа Важная информация: Минимальное количество часов для аренды яхты - 3 часа»
Расписание: Вы можете выбрать удобное время для прогулки
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
$600 за всё до 6 чел.
6 часов
Водная прогулка
Аренда яхты в Кемере
Начало: Ваш отель
«Откройте для себя изумительные красоты Средиземного моря с нашей экскурсией по аренде яхты в Кемере»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
$750 за всё до 12 чел.
4 часа
Водная прогулка
Аренда яхты TU NAVY3
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения18 сентября 2024Наша годовщина свадьбы выпадает на отпуск. Так совпало, что на этот день мы забронировали индивидуальный экскурсию на яхте. Было круто,
- ККирилл14 сентября 2024Спасибо вам огромное. Накупались от души. Глаза получили удовольствие от вида гор и моря.
- ААнна13 июля 2024Спасибо за чудесный отдых на яхте и за сервис
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аренда яхт»
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