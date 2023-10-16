1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер Анталия-Аланья: ваш комфортный путь
Ищете роскошный и спокойный трансфер в Анталии? Наш VIP сервис - ваш идеальный выбор после долгого перелета
Начало: Анталья аэропорт
«Что вас ждет Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $55 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 октября 2023Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
- ￼￼Sergei7 октября 2023Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
- ЕЕкатерина27 августа 2023Спасибо, все прошло отлично
- KKlenovay7 июня 2023Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с
- OOleg28 мая 2023VIP трансфер из/в аэропорт Анталии превзошел все мои ожидания! Водитель был очень профессиональным и вежливым. Он помог с моими багажом и дал полезные советы о районе. Машина была роскошной и удобной. Я чувствовал себя настоящим VIP-персоной. Спасибо за отличное обслуживание!
- ККонстантин23 апреля 2023Я осталась очень довольна услугой VIP трансфера из/в аэропорт Анталии. Компания была очень отзывчивой и профессиональной. Водитель был пунктуальным и
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 417. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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