VIP-экскурсии в Анталье с премиальным подходом

Найдено 4 экскурсии в категории «VIP-туры» в Анталье, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 6 чел.
VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
VIP трансфер из аэропорта Анталии: начните отдых с комфорта
Выбирая индивидуальный трансфер из аэропорта Анталии, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия
Начало: Ваш отель или аэропорт
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $40 за всё до 8 чел.
VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
Индивидуальная
2 часа
VIP трансфер Анталия-Аланья: ваш комфортный путь
Ищете роскошный и спокойный трансфер в Анталии? Наш VIP сервис - ваш идеальный выбор после долгого перелета
Начало: Анталья аэропорт
«Что вас ждет Воспользуйтесь нашей услугой трансфера на автомобиле класса VIP»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $55 за всё до 6 чел.
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
  • ￼Sergei
    7 октября 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2023
    VIP-трансфер из аэропорта Антальи
    Спасибо, все прошло отлично
  • K
    Klenovay
    7 июня 2023
    VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
    Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с
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    улыбкой. Машина была чистой и комфортной, с отличным кондиционером. Я получила высококлассное обслуживание и ощущение абсолютного комфорта во время поездки. Рекомендую эту компанию всем своим друзьям!

  • O
    Oleg
    28 мая 2023
    VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
    VIP трансфер из/в аэропорт Анталии превзошел все мои ожидания! Водитель был очень профессиональным и вежливым. Он помог с моими багажом и дал полезные советы о районе. Машина была роскошной и удобной. Я чувствовал себя настоящим VIP-персоной. Спасибо за отличное обслуживание!
  • К
    Константин
    23 апреля 2023
    VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
    Я осталась очень довольна услугой VIP трансфера из/в аэропорт Анталии. Компания была очень отзывчивой и профессиональной. Водитель был пунктуальным и
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    встретил меня с табличкой с моим именем. Машина была удобной и чистой. Весь процесс был безупречным, и я чувствовала себя заботой окруженной. Большое спасибо за отличный сервис!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. VIP-трансфер из аэропорта Антальи
  2. VIP трансфер из/в аэропорт Анталии
  3. VIP трансфер в регионе Анталья-Аланья
  4. Анталия VIP: индивидуальная экскурсия до 5 человек
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 417. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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