Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь морским отдыхом на комфортабельной яхте: поплавайте в Средиземном море вдоль побережья, ощутите тепло чистейшей морской волны и увидьте бухты, которые можно осмотреть только с воды.

Ильдар Ваш гид в Анталье Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

🇩🇪 немецкий Длитель­ность 6 часов На чём проводится На яхте Когда По договорённости. $850 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Что вас ждёт? Откройте для себя изумительные красоты Средиземного моря с нашей экскурсией по аренде яхты в Кемере. Вас ждёт захватывающее путешествие вдоль живописного побережья, кристально чистые воды и уникальные бухты, доступные только с моря. Наслаждайтесь комфортом и роскошью на борту нашей яхты, отдыхайте на солнце, плавайте и ныряйте в самых красивых местах региона. Это идеальный способ провести день: приключения и незабываемые впечатления!

