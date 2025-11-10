Мои заказы

Аренда яхты в Кемере

Насладитесь морским отдыхом на комфортабельной яхте: поплавайте в Средиземном море вдоль побережья, ощутите тепло чистейшей морской волны и увидьте бухты, которые можно осмотреть только с воды.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 15:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт? Откройте для себя изумительные красоты Средиземного моря с нашей экскурсией по аренде яхты в Кемере. Вас ждёт захватывающее путешествие вдоль живописного побережья, кристально чистые воды и уникальные бухты, доступные только с моря. Наслаждайтесь комфортом и роскошью на борту нашей яхты, отдыхайте на солнце, плавайте и ныряйте в самых красивых местах региона. Это идеальный способ провести день: приключения и незабываемые впечатления!

По договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пиратская пещера
  • Райская бухта
  • Бухта Фаселис
  • Бухта moonlight
  • Побережье Кемера
Что включено
  • Аренда яхты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Антальи

