Насладитесь морским отдыхом на комфортабельной яхте: поплавайте в Средиземном море вдоль побережья, ощутите тепло чистейшей морской волны и увидьте бухты, которые можно осмотреть только с воды.
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт? Откройте для себя изумительные красоты Средиземного моря с нашей экскурсией по аренде яхты в Кемере. Вас ждёт захватывающее путешествие вдоль живописного побережья, кристально чистые воды и уникальные бухты, доступные только с моря. Наслаждайтесь комфортом и роскошью на борту нашей яхты, отдыхайте на солнце, плавайте и ныряйте в самых красивых местах региона. Это идеальный способ провести день: приключения и незабываемые впечатления!
По договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пиратская пещера
- Райская бухта
- Бухта Фаселис
- Бухта moonlight
- Побережье Кемера
Что включено
- Аренда яхты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
