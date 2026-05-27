Прогуляйся по достопримечательностям Анталии с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Сверкающее на солнце море всех оттенков бирюзы, высокие горы, цитрусовые рощи, живописные бухты и длинные пляжи. Турция уже много
Описание аудиогидаАудиогид Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей. Это прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии + удобный путеводитель! С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов. Вам не нужно ни кого ждать или согласовывать маршрут, меняйте последовательность прохождения достопримечательностей, делайте остановки на кофе и сувениры, либо вовсе отменяйте дальнейшую прогулку, вы Sам себе Гид! К каждому объекту прикреплена ссылка на карту, для построения маршрута из вашего текущего местоположения, также указан официальный сайт (при наличии), на котором можно посмотреть часы работы, стоимость билетов и т. д. Sам Гид Открой мир по-новому! Важная информация: Sам Гид - это путеводители и аудиогиды в твоем телефоне! Это индивидуальная обзорная экскурсия по городу без сопровождения. Цена указана за один бессрочный доступ к аудиогиду. После оплаты Вы получите ссылку к аудиогиду, который находится на закрытом ресурсе в Телеграм, Максили ВКонтакте, на ваш выбор. Для комфортного прослушивания рекомендуем использовать наушники. Достопримечательности в аудиогиде подобраны таким образом, чтобы можно было менять их количество и последовательность без потери общего смысла заявленного в теме экскурсии. Обзорная прогулка по городу с аудиогидом, позволит Вам познакомиться с его историей, сложиться общее представление об объектах и людях оставивших след в истории города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Минарет Йивли
- 2. Часовая башня
- 3. Улица зонтиков
- 4. Ворота Адриана
- 5. Старый город - Калеичи
- 6. Минарет Кесик
- 7. Башня Хыдырлык
Что включено
- Бессрочный доступ к аудиогиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, Муратпаша, Сельчук, улица Искеле, 26/3
Завершение: Анталья, Муратпаша, Кылычаслан, улица Хыдырлык, 60
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
