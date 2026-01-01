Аудиогид
Авторский аудиогид по Анталии | Sам Гид
Начало: Анталья, Муратпаша, Сельчук, улица Искеле, 26/3
«Аудиогид Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей»
$16 за человека
Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид
«С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов»
$31 за человека
Аудиогид
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Февзи Чакмак Каддеси, 11
«У города захватывающая и сложная история — на аудиоэкскурсии вы убедитесь в этом»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
$14 за человека
