Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Анталье, цены от $14. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Авторский аудиогид по Анталии | Sам Гид
Пешая
1 час
Аудиогид
Авторский аудиогид по Анталии | Sам Гид
Начало: Анталья, Муратпаша, Сельчук, улица Искеле, 26/3
«Аудиогид Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей»
$16 за человека
Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид
Пешая
1 час
Аудиогид
Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид
Начало: Анталья, Муратпаша, Сельчук, улица Искеле, 26/3
«С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов»
$31 за человека
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи
Начало: Февзи Чакмак Каддеси, 11
«У города захватывающая и сложная история — на аудиоэкскурсии вы убедитесь в этом»
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
$14 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аудиогиды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Авторский аудиогид по Анталии | Sам Гид;
  2. Авторский аудиогид с путеводителем по Анталии и Кемеру | Sам Гид;
  3. Анталия: аудиопрогулка по старому городу Калеичи.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Калеичи;
  3. Старый город Калеичи;
  4. Старый город;
  5. Старый порт;
  6. Памуккале;
  7. Минарет Йивли;
  8. Дюденский водопад;
  9. Ворота Адриана;
  10. Башня Хыдырлык.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в марте 2026
Сейчас в Анталье в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 31. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2026 год по теме «Аудиогиды», 3 ⭐ отзыва, цены от $14. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май