Любите экстремальный отдых? Тогда вам сюда! Этот однодневный тур подарит вам невероятное приключение, полное адреналина. Вас ждет сафари на джипах по бездорожью, рафтинг, катание на зиплайне, багги и квадроцикле.
Описание водной прогулкиПолюбуйтесь видами бурной реки, сельской местности и горных троп Турции во время этого активного тура, каждый элемент которого включает в себя сплав по бурной реке, гонки по бездорожью и массу эмоций. Также в середине пути вы сможете восполнить энергию, пообедав на пикнике около реки. Начните свой путь у древнего моста, около начала рафтинга. Вас ждет 14-километровый сплав, вы промчитесь через 10 различных участков порогов. Между участками возможны паузы, чтобы поплавать. Затем возьмитесь за свой зиплайн и взмывайте над землей. После этого вас ожидает поездка на зиплайне. Попробуйте проехать на джипе по пыли, каменистым тропам и грязи. Прокатитесь на багги или квадроцикле по горной тропе. Опытные инструкторы сопровождают вас в течении всего тура, а также предоставляется все необходимое оборудование, чтобы ваше путешествие было максимально безопасным. Важная информация: В тур не допускаются беременные женщины люди с высоким кровяным давлением Что взять с собой: Сменная одежда Полотенце Обувь с закрытым носком
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в отель
- Поездка на багги/квадроцикле
- Поездка на джипах
- Зиплайн
- Профессиональный инструктор
- Защитное оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Видео и фото
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В тур не допускаются
- Беременные женщины
- Люди с высоким кровяным давлением
- Что взять с собой:
- Сменная одежда
- Полотенце
- Обувь с закрытым носком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
