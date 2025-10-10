Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Любите экстремальный отдых? Тогда вам сюда! Этот однодневный тур подарит вам невероятное приключение, полное адреналина. Вас ждет сафари на джипах по бездорожью, рафтинг, катание на зиплайне, багги и квадроцикле.

Alex Tour Ваш гид в Анталье Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов На чём проводится На квадроциклах Когда Каждый день в 9:30 $78 за человека

даты Время начала: 09:30

Описание водной прогулки Полюбуйтесь видами бурной реки, сельской местности и горных троп Турции во время этого активного тура, каждый элемент которого включает в себя сплав по бурной реке, гонки по бездорожью и массу эмоций. Также в середине пути вы сможете восполнить энергию, пообедав на пикнике около реки. Начните свой путь у древнего моста, около начала рафтинга. Вас ждет 14-километровый сплав, вы промчитесь через 10 различных участков порогов. Между участками возможны паузы, чтобы поплавать. Затем возьмитесь за свой зиплайн и взмывайте над землей. После этого вас ожидает поездка на зиплайне. Попробуйте проехать на джипе по пыли, каменистым тропам и грязи. Прокатитесь на багги или квадроцикле по горной тропе. Опытные инструкторы сопровождают вас в течении всего тура, а также предоставляется все необходимое оборудование, чтобы ваше путешествие было максимально безопасным. Важная информация: В тур не допускаются беременные женщины люди с высоким кровяным давлением Что взять с собой: Сменная одежда Полотенце Обувь с закрытым носком

