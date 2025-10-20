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Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг

Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Приглашаем вас открыть для себя национальный парк Кёпрюлю Каньон — одно из лучших мест для активного отдыха! В этой программе мы объединили сафари на багги или квадроцикле и рафтинг по живописному каньону реки Кёпрючай. Вы полюбуетесь невероятной природой, получите заряд адреналина и максимум приятных эмоций.
4.3
9 отзывов
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг

Описание экскурсии

По лесу с ветерком

Мы довезём вас до базы на берегу реки Кёпрючай в нацпарке Кёпрюлю Каньон. Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари. Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле. Затем вас ждёт 30-минутное путешествие с ветерком по прекрасному хвойному лесу под руководством профессионального инструктора.

Здесь важно защитить дыхательные пути банданой, а глаза очками: пыль стоит столбом! Пачкаться можно, ведь впереди у нас рафтинг.

По каньону на рафтах

После инструктажа и получения необходимого снаряжения — каски и жилета — отправимся покорять пороги реки Кёпрючай. Маршрут (10 км) несложный, поэтому подходит даже для новичков. Главное — не стукнуть веслом соседа, ведь у него есть такое же!

Сплав проводится на рафтах по 10-12 человек, также вы можете сплавляться на 2-местном каяке, нужно только заранее предупредить инструктора о таком желании. По пути вы насладитесь живописным каньоном и первозданной природой, между сплавами вас будет ждать сытный обед.

Организационные детали

  • Точное время выезда сообщим накануне вечером до 21:00
  • Важно: основная программа длится с 10:00 до 16:30. Время трансфера не включено в общее время
  • С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Инструктаж проходит на английском языке

Особенности формата

  • Наденьте удобную одежду и обувь, подходящую как для рафтинга, так и для сафари. Возьмите с собой купальные принадлежности, полотенце, крем от солнца, сменную одежду, солнцезащитные очки, бандану и наличные деньги.
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, страховка, рафтинг на ботах или каяках, защитная экипировка, сафари и обед (булгур, куриный шашлык, салаты).
  • Отдельно оплачивается гидрокостюм и обувь для рафтинга (по желанию) — по $10, фото и видео — от $40, напитки в кафе.
  • Можете взять с собой детей от 5 лет.

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 11 лет€22
Дети до 6 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 921 туриста
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий, — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Отлично организованная экскурсия - забирают от отеля, привозят на точку и там есть гид, который на русском языке информирует о дальнейших мероприятиях. Ребята все весёлые, приятно заряжают и добавляют драйва
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уже на месте. Приятным сюрпризом стал бесплатный полет на зиплайне, этого в программе не отмечено. Ужин вкусный, напитки по приемлимой цене. Домой отвозят в заявленное время. Те, кто выбирает багги, имейте ввиду - там всегда грязно, так как поливают из шлангов, одежду после этого можно выбрасывать, поэтому одевайте ту, которую не жаль или сразу купальник. На квадриках меньше скорость и будете почище) речка для сплава холодная, но красивая и местами не глубокая совсем) рекомендую экскурсию

Отлично организованная экскурсия - забирают от отеля, привозят на точку и там есть гид, который на
Отлично организованная экскурсия - забирают от отеля, привозят на точку и там есть гид, который на
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Софья
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима", но мне было ок. Самое веселье - это, конечно, с разгону въезжать в лужу
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и разбрызгивать грязь 😅 Так что, да, надевайте купальник, сверху одежду, какую не жалко (чтобы не обгореть!) - и потом в ней же на рафтинг. Из вещей с собой ничего взять не получится, потом на сплаве можно в реке оставить; максимум - телефон, если купите водонепроницаемый чехол.
На сплаве нам повезло, река довольно спокойная, на порогах всего пару раз заливало. А вот весной, гид сказал, река становится полноводной. Гид интересно рассказывал о горах и знаковых местах, показал где можно искупаться, шутил и заводил кричалки. А уж какие пейзажи - горы и лес 💔 Потом был вкусный обед на веранде с видами на реку. Благодарю весь коллектив, который участвовал в организации приключения!

Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
Поездка прошла отлично! Управлять баггами оказалось легко, вообще не страшно, кому-то даже может не хватить "экстрима",
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Анастасия
7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с Татьяной на сафари. Но, выйдя на улицу 7 мая в 4 утра, нас никто
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так и не забрал, так как, со слов представителя компании,"водитель проспал". В расстроенных чувствах и с желанием спасти день, мы написали Татьяне, спросив, есть ли какая-нибудь экскурсия для нас. Она ответила нам в 5 утра! и, в итоге, 7 мая мы поехали с ее командой на Сафари+Тазы Каньон, 8 мая в Памуккале, а 9 мая на дайвинг. Расписывать каждую экскурсию не буду, скажу только, что нам понравились все три тура! Забирают вовремя (чуть ли не минута в минуту), организация самого тура на высоте, очень грамотно построены маршруты, гиды и помощники вежливые и дружелюбные, Татьяна всегда на связи, даёт четкие рекомендации по экскурсиям, кормят достойно, машины комфортные, это при том, что стоимость экскурсий очень приятная. Дайвинг проводят профессионалы, с хорошим оборудованием и большой заботой о гостях.
Моя семья организует туры на Северном Кавказе, я немного разбираюсь в этом бизнесе, поэтому могу точно рекомендовать Татьяну. Огромное спасибо за вежливость, отзывчивость и прекрасный отдых! ❤️

7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
7 мая мы должны были поехать с другим организатором экскурсий в Памуккале, а 8 мая с
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К
В целом все прошло хорошо, не понравилось только что и так в очень долгой поездке из Анталии начали завозить еще в магазины с сувенирами чтобы вытрясти по больше денег, длинная дорога испортила все впечатление. Сама экскурсия замечательная и эмоциональная
В целом все прошло хорошо, не понравилось только что и так в очень долгой поездке из
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М
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были выехать в 7:45, выехали в 8:30). Скорее всего задержка связана с тем, что водитель
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ожидает всех по 10-15 минут и не факт, что гости выходят. Где-то через час сорок мы прибыли на базу откуда начинается маршрут. С ходу было непонятно кто в какой группе и что нужно делать, так как у всех разные туры (кто-то купил рафтинг и багги, кто-то рафтинг, кто-то каньон и багги и рафтинг, а еще был зиплайн…).
Первым были багги и квадроциклы. Смысла покупать очки и банданы как это везде говорят особого нет, так как почти нет пыли, ездят медленно и частенько ломаются. Все ехали колонной друг за другом со скоростью 10-15 км/ч. Больше времени ушло на фотки и их дальнейшую продажу чем на катание. В целом, багги и квадроциклы точно не советую!
Далее нас повезли на рафтинг, где разделили на группы в соответствии с языком, которым мы владеем. Его я порекомендую всем, потому что это было очень круто. Сплав около 14 км с двумя остановками. На первой остановке предлагают купить напитки и лепешки за 3 евро, пиво за 5 евро, на второй остановке уже полноценный обед, однако без напитка-он идет также за доп. плату как и на остановке выше. В принципе можете взять с собой рюкзаки если не боитесь их замочить. Вода в реке градусов 10-11, но в жару ощущается хорошо и не холодно. Все купались (выбора не было😂), сухими вам уйти точно не удастся. Очки лучше прикрепить к веревке, а телефоны в водонепроницаемые чехлы, потому что брызги летят отовсюду-если вы сами не будете купаться, то вас окатывают соседние группы и гиды водой во время «атаки».
Есть один минус-это время ожидания после рафтинга. Оно затянулось у нас целый час, в течение которого гиды пытались разобраться в деньгах (трех валютах), так как у них нет сдачи, поэтому берите с собой мелкий номинал, конечно же продать фотки-3 штуки 12 евро.
Дорога домой прошла быстро, но с одной остановкой-заехали в какую-то забегаловку, где водитель сказал, что у нас есть 15 минут на покушать и попить и сам ушел есть, а все остальные остались сидеть в автобусе в уставшем состоянии.
Если и рекомендовать эту поездку, то только из-за рафтинга-вы не останетесь недовольными им!!!

Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Вчера побывали на данной экскурсии. Все началось с задержки трансфера на 45 минут (мы должны были
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Уважаемая Мария,

Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями о нашей экскурсии.

К сожалению, задержка трансфера действительно иногда
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происходит, и это связано с непунктуальностью самих туристов, которые не выходят вовремя. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать такие задержки, но, к сожалению, не всегда можем контролировать поведение всех участников.

По поводу багги, машины ломаются чаще всего потому, что туристы заезжают на воду, несмотря на наши предупреждения об этом не делать. Вода повреждает машины, и это приводит к поломкам. Что касается пыли, очков и бандан, раз на раз не приходится - иногда бывает очень ветрено и пыльно, а также выхлопные газы от предыдущих багги и квадроциклов могут вызывать дискомфорт. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать очки и бандану для защиты глаз и дыхательных путей. Кроме того, грязь от предыдущих багги может попасть на лицо, что также делает очки и бандану необходимыми.

По поводу напитков, не включенных в обед, это было заранее заявлено в программе. Мы стараемся максимально прозрачно информировать наших туристов о дополнительных расходах, чтобы избежать недоразумений.

Ожидание после рафтинга действительно указано в программе как демонстрация и продажа фотографий. Это стандартная практика, и мы делаем все возможное, чтобы этот процесс проходил как можно быстрее и удобнее для наших гостей.

Что касается денежных операций, да, на это тоже уходит некоторое время, так как туристы приезжают с разной валютой и часто просят сдачу в той же валюте.
Еще раз благодарим вас за отзыв. Мы ценим каждое мнение и будем продолжать работать над улучшением наших услуг, чтобы сделать ваш отдых еще более приятным и комфортным.

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М
Нам все очень понравилось Багги: в нашей группе ни одной поломки не было обнаружено. Грязи было много, я думаю льют воду в канавы специально ради фото и эмоций. Маршрут -
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это просто круговая трасса где вы делаете круга 3 без каких то грандиозных видов. Единственное было непонятно: сначала нам сказали, что у нас квадроциклы, а потом посадили на багги, и нас двоих посадили в одну машину, но как мне казалось 2 путевки 2 машины:(.
Рафтинг понравился, обязательно берите специальную обувь и кейс для телефона.
Тур денег своих стоит и обязателен к посещению)

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