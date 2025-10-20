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ожидает всех по 10-15 минут и не факт, что гости выходят. Где-то через час сорок мы прибыли на базу откуда начинается маршрут. С ходу было непонятно кто в какой группе и что нужно делать, так как у всех разные туры (кто-то купил рафтинг и багги, кто-то рафтинг, кто-то каньон и багги и рафтинг, а еще был зиплайн…).

Первым были багги и квадроциклы. Смысла покупать очки и банданы как это везде говорят особого нет, так как почти нет пыли, ездят медленно и частенько ломаются. Все ехали колонной друг за другом со скоростью 10-15 км/ч. Больше времени ушло на фотки и их дальнейшую продажу чем на катание. В целом, багги и квадроциклы точно не советую!

Далее нас повезли на рафтинг, где разделили на группы в соответствии с языком, которым мы владеем. Его я порекомендую всем, потому что это было очень круто. Сплав около 14 км с двумя остановками. На первой остановке предлагают купить напитки и лепешки за 3 евро, пиво за 5 евро, на второй остановке уже полноценный обед, однако без напитка-он идет также за доп. плату как и на остановке выше. В принципе можете взять с собой рюкзаки если не боитесь их замочить. Вода в реке градусов 10-11, но в жару ощущается хорошо и не холодно. Все купались (выбора не было😂), сухими вам уйти точно не удастся. Очки лучше прикрепить к веревке, а телефоны в водонепроницаемые чехлы, потому что брызги летят отовсюду-если вы сами не будете купаться, то вас окатывают соседние группы и гиды водой во время «атаки».

Есть один минус-это время ожидания после рафтинга. Оно затянулось у нас целый час, в течение которого гиды пытались разобраться в деньгах (трех валютах), так как у них нет сдачи, поэтому берите с собой мелкий номинал, конечно же продать фотки-3 штуки 12 евро.

Дорога домой прошла быстро, но с одной остановкой-заехали в какую-то забегаловку, где водитель сказал, что у нас есть 15 минут на покушать и попить и сам ушел есть, а все остальные остались сидеть в автобусе в уставшем состоянии.

Если и рекомендовать эту поездку, то только из-за рафтинга-вы не останетесь недовольными им!!!