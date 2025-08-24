Откройте для себя великолепие подводного мира Средиземное море, известное своими прозрачными бирюзовыми водами, таит в себе удивительные сокровища природы. Этот волшебный мир недоступен для тех, кто остается на поверхности. Приглашаем вас на нашу программу дайвинга из Антальи, чтобы раскрыть секреты подводного царства, которые поразят вас и вызовут восторг. Вас ожидает:

Обучение и помощь специалистов. Наши квалифицированные и приветливые инструкторы детально объяснят процесс погружения, подготовят вас к нему, расскажут о работе оборудования и научат языку жестов под водой.

Неповторимые впечатления под водой. Вы изучите морское дно, увидите кораллы, рыб и другие морские диковинки, которые превратят ваш день в незабываемое приключение. Релакс на яхте Если вы не планируете погружаться, вам еще нет 14 лет, или вы просто хотите позагорать, вы можете остаться на яхте. Для вашего удобства предусмотрены шезлонги для принятия солнечных ванн и бар с освежающими напитками, чтобы ваш отдых на море был максимально комфортным. Между погружениями предусмотрен обед на борту. Услуги фотографа Наш профессиональный фотограф зафиксирует самые яркие мгновения вашего погружения. Фотографии можно будет приобрести после возвращения в порт. Эти кадры станут замечательным напоминанием о невероятном приключении, которое стоит сохранить в памяти. Важная информация:.

