Откройте подводный мир с опытными инструкторами. Вас ждет обучение, погружение к кораллам и морским обитателям. Если вы не ныряете, отдохните на яхте с шезлонгами и напитками.
В стоимость включён обед на борту, обучение дайвингу, фрукты и сертификат начального уровня дайвинга.
Описание водной прогулки
Откройте для себя великолепие подводного мира Средиземное море, известное своими прозрачными бирюзовыми водами, таит в себе удивительные сокровища природы. Этот волшебный мир недоступен для тех, кто остается на поверхности. Приглашаем вас на нашу программу дайвинга из Антальи, чтобы раскрыть секреты подводного царства, которые поразят вас и вызовут восторг. Вас ожидает:
Обучение и помощь специалистов. Наши квалифицированные и приветливые инструкторы детально объяснят процесс погружения, подготовят вас к нему, расскажут о работе оборудования и научат языку жестов под водой.
Неповторимые впечатления под водой. Вы изучите морское дно, увидите кораллы, рыб и другие морские диковинки, которые превратят ваш день в незабываемое приключение. Релакс на яхте Если вы не планируете погружаться, вам еще нет 14 лет, или вы просто хотите позагорать, вы можете остаться на яхте. Для вашего удобства предусмотрены шезлонги для принятия солнечных ванн и бар с освежающими напитками, чтобы ваш отдых на море был максимально комфортным. Между погружениями предусмотрен обед на борту. Услуги фотографа Наш профессиональный фотограф зафиксирует самые яркие мгновения вашего погружения. Фотографии можно будет приобрести после возвращения в порт. Эти кадры станут замечательным напоминанием о невероятном приключении, которое стоит сохранить в памяти. Важная информация:.
- Возьмите с собой: купальник, очки, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор и камеру для подводной съемки.
- Время сбора гостей из отелей может отличаться. Ожидайте у главного входа перед турникетами. Мы свяжемся для уточнения. Не опаздывайте, трансфер ждет не более 5 минут.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Оборудование для дайвинга
- Обед
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки
- Фото и видео
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Анталья)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Анталья)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальник, очки, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор и камеру для подводной съемки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
24 авг 2025
Все очень ужасно устроено, останавились посреди моря чтобы профессионыльные дайверы поплавали это наша экскурсия а не их совсем аыигели! 1 ччас они плавали, далее тур закончился в 18.20 хотя было
A
Alena
15 авг 2025
E
Elena
15 авг 2025
Д
Дарья
13 авг 2025
Спасибо большое всему экипажу за предоставленный отдых!
Я взяла расширенный дайвинг и было очень интересно.
В короткое погружение ничего не поняла, второе бесплатное не посещала(так как взяла доп), но по отзывам других
