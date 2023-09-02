Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Анталье, цены от €20, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Увлекательный рафтинг в Анталье
На автобусе
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
«Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
€20 за человека
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
6.5 часов
-
9%
Водная прогулка
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
Найти свой уголок рая посреди Средиземного моря
Начало: В вашем отеле
«В стоимость поездки включён обед»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 июн в 07:00
€30€33 за человека
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
«В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике»
2 июн в 07:30
4 июн в 07:30
€450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kristina
    2 сентября 2023
    Увлекательный рафтинг в Анталье
    Всем добрый день! Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного,
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    стоимость практически у всех одинакова +-10 $/€ и по времени вы будете сплавляться столько же как и все. Просто будите джать пока все накатаются. Всех привезут в одно и тоже место к одним и тем же людям. Выбирая данную экскурсию, только сплав, я надеялась что все пройдёт быстро, без заминок, без лишних движений и лишнего времени. Однако! Организация поезди на 5, ровно как обозначено в экскурсии. Привезли и высадили нас в место сплава, и вот тут мы начали ждать пока подтянутся туристы с остальных автобусов, чтобы посадить нас - русскоговорящих в один рафт, плюс это должны были быть люди, которые тоже выбрали без доп опций экскурсию. Далее нам начали впаривать по завышенным ценам: обувь, чехлы для телефонов, гидрокостюм (он совершенно не нужен). И вот наступает главный момент определения кто вас заберёт, кто будет сопровождать всю вашу поездку- сплав. Нашей группе не повезло, человек даже не представился, был угрюмым и всю дорогу от места сбора и до реки он втыкивал в телефон, переговаривался со своими сотрудниками, а нам показывал все жестами и махал рукой как стаду овец, уж извините, он был наш пастух), а мы соответственно… От нашего сопровождающего мы слышали только "гребем" и "стоп". Общения не было никакого с этим человеком, а это очень важно для команды в 14 человек которая оказалась в одной "лодке"). Он не разговаривал с нами ни по русски ни по английски). В других рафтах на раз два три, все слаженно гребли веслами и даже успели придумать какие-то речевки и кричалки. Но, мы не теряли бодрости духа, сами между собой шутили, смеялись и сами старались гребсти в "унисон". Нас завозили на остановки и уже за доп плату предлагали зиплайн и конечно же кто-то из группы согласился и мы опять ждали. Поэтому как не крути, какую бы вы не выбрали экскурсию с доп или без, времени вы потратите столько же, остановки те же. Кукуруза на остановках 75 лир, пиво 150 лир. Подводя итог: виды шикарные (если не брать в расчет грязь от турков и туристов по берегам и в воде), сплав долгий, настроение отличное! Всем удачи!

    Всем добрый день!Всем добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «С обедом»

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  2. Калеичи
  3. Старый город
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  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в мае 2025
Сейчас в Анталье в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 450 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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