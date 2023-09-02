Водная прогулка
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
«Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
€20 за человека
-
9%
Водная прогулка
Из Антальи - морская прогулка на остров Сулуада (обед включён)
Найти свой уголок рая посреди Средиземного моря
Начало: В вашем отеле
«В стоимость поездки включён обед»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 июн в 07:00
€30
€33 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ариканда и Лимира: прикоснуться к наследию древней цивилизации
Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
«В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике»
2 июн в 07:30
4 июн в 07:30
€450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKristina2 сентября 2023Всем добрый день! Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «С обедом»
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