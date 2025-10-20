Приглашаем вас в путешествие по легендарным местам Турции — Демре – Мира – Кекова. Экскурсия сочетает в себе духовное паломничество, исторические открытия и захватывающую прогулку по морю. Это уникальная возможность прикоснуться к древней истории, погрузиться в святость мест, связанных с Николаем Чудотворцем, и увидеть подводные сокровища затонувшего города через прозрачное дно яхты.

Храм Святого Николая Чудотворца в Демре

Посетите место, где служил и был похоронен один из самых почитаемых святых – Николай Чудотворец, известный как покровитель моряков, путешественников и детей. Вы увидите древнюю базилику IV века, где сохранились уникальные фрески и саркофаг, в котором, по преданию, покоились мощи святого. Это место наполнено духовной энергией и историческим величием.

Ликийские наскальные гробницы в Мире

Погрузитесь в таинственный мир древней Ликии, увидев величественные гробницы, высеченные прямо в скалах. Эти языческие захоронения, датируемые IV веком до н. э., поражают своей монументальностью и уникальной архитектурой, напоминающей о древних традициях и верованиях.

Затонувший город Кекова

Отправьтесь в морское приключение на комфортабельной яхте с прозрачным дном! Вы проплывете над руинами античного города Кекова, затонувшего из-за землетрясений. Сквозь кристально чистую воду вы сможете разглядеть остатки римских бань, акведуков и даже древние амфоры, лежащие на морском дне. Это зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда!

Саркофаг посреди моря

Одной из самых загадочных достопримечательностей станет древний ликийский саркофаг, возвышающийся прямо из воды. Узнайте его историю и сделайте уникальные фотографии на фоне этого необычного памятника. Важная информация: На экскурсию не забывайте взять с собой:

деньги • воду • купальник и полотенце • платок в храм • удобную одежду и обувь.