Путешествие по Демре, Мире и Кекова предлагает уникальную возможность прикоснуться к древней истории и духовности. Туристы посетят Храм Святого Николая Чудотворца, где сохранились фрески и саркофаг святого. Ликийские наскальные гробницы поражают своей монументальностью и архитектурой.
На яхте с прозрачным дном можно увидеть руины затонувшего города Кекова, включая римские бани и акведуки. Это незабываемое приключение для всех, кто ценит историю и природу
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Прогулка на яхте с прозрачным дном
- 🏛 Посещение Храма Святого Николая
- ⛰ Ликийские наскальные гробницы
- 🏺 Руины затонувшего города Кекова
- 📸 Уникальные фотомоменты
Что можно увидеть
- Храм Святого Николая Чудотворца
- Ликийские наскальные гробницы
- Затонувший город Кекова
- Саркофаг посреди моря
Описание водной прогулки
Приглашаем вас в путешествие по легендарным местам Турции — Демре – Мира – Кекова. Экскурсия сочетает в себе духовное паломничество, исторические открытия и захватывающую прогулку по морю. Это уникальная возможность прикоснуться к древней истории, погрузиться в святость мест, связанных с Николаем Чудотворцем, и увидеть подводные сокровища затонувшего города через прозрачное дно яхты.
Храм Святого Николая Чудотворца в Демре
Посетите место, где служил и был похоронен один из самых почитаемых святых – Николай Чудотворец, известный как покровитель моряков, путешественников и детей. Вы увидите древнюю базилику IV века, где сохранились уникальные фрески и саркофаг, в котором, по преданию, покоились мощи святого. Это место наполнено духовной энергией и историческим величием.
Ликийские наскальные гробницы в Мире
Погрузитесь в таинственный мир древней Ликии, увидев величественные гробницы, высеченные прямо в скалах. Эти языческие захоронения, датируемые IV веком до н. э., поражают своей монументальностью и уникальной архитектурой, напоминающей о древних традициях и верованиях.
Затонувший город Кекова
Отправьтесь в морское приключение на комфортабельной яхте с прозрачным дном! Вы проплывете над руинами античного города Кекова, затонувшего из-за землетрясений. Сквозь кристально чистую воду вы сможете разглядеть остатки римских бань, акведуков и даже древние амфоры, лежащие на морском дне. Это зрелище, которое останется в вашей памяти навсегда!
Саркофаг посреди моря
Одной из самых загадочных достопримечательностей станет древний ликийский саркофаг, возвышающийся прямо из воды. Узнайте его историю и сделайте уникальные фотографии на фоне этого необычного памятника. Важная информация: На экскурсию не забывайте взять с собой:
деньги • воду • купальник и полотенце • платок в храм • удобную одежду и обувь.
Дни проведения - понедельник, среда и воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святого Николая Чудотворца
- Наскальные Ликийские Гробницы
- Затонувший город Кекова
- Саркофаг прямо посередине моря
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Обед (шведский стол)
- 2 - часовая прогулка на яхте с прозрачным дном к затонувшему городу Кекова
- Услуги гида-историка с лицензией
Что не входит в цену
- Напитки
- Входной билет в Храм Святого Николай = 20€
- Входной билет в античный город Мира =13€
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Дни проведения - понедельник, среда и воскресенье
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- На экскурсию не забывайте взять с собой:
- Деньги
- Воду
- Купальник и полотенце
- Платок в храм
- Удобную одежду и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
20 окт 2025
С
Сергей
14 авг 2025
