За один день вы увидите уникальные памятники древней Ликии, посетите один из важнейших христианских центров региона, прикоснётесь к античной истории и отправитесь на морскую прогулку вдоль затонувшего города. Всё это — в программе нашей поездки в Демре и Миры Ликийские.
Описание экскурсии
2:00 — выезд из отелей
8:00–10:00 — переезд по горной дороге
По пути предусмотрена остановка на завтрак.
11:00–11:30 — античный город Мира
Осмотр знаменитых ликийских гробниц, высеченных в скалах, и хорошо сохранившегося греко-римского театра.
12:00–12:30 — посещение церковной лавки
Здесь вы сможете увидеть и приобрести иконы, крестики и тематические сувениры.
12:30–13:15 — храм Святого Николая в Демре
Осмотр саркофага святого, древних фресок и архитектурных деталей византийского периода.
13:15–13:45 — обед в ресторане
13:45–14:10 — мастерская султанита
Вы увидите, как обрабатывают этот редкий камень, меняющий цвет в зависимости от освещения, и как создают ювелирные изделия.
14:30–16:30 — морская прогулка к острову Кекова
Путешествие на яхте вдоль берега с осмотром руин затонувшего города. Предусмотрена остановка для купания.
21:00 — возвращение в отели
В поездке вы узнаете:
- кто такие ликийцы, как было устроено их государство и чем их культура отличалась от других народов Малой Азии
- почему ликийцы высекали гробницы высоко в скалах и что символизирует их необычная архитектура
- как на этих землях происходил переход от древних языческих культов к христианству
- кем был Николай Чудотворец и как образ Святого Николая со временем превратился в культурный символ
- почему часть древнего города у острова Кекова оказалась под водой
- как археологи сегодня изучают и сохраняют эти подводные руины
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на яхте, страховка, обед (без напитков)
- Дополнительно оплачиваются:
— завтрак (от €10)
— билеты в церковь Николая Чудотворца (€20) и город Мира (€13)
- С вами будет из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 02:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 7
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 02:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
