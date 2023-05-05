Приглашаю вместе исследовать сказочно красивые места, где пока нет толп туристов! Мы побываем в городке Кулумджа с идиллическими пляжами и бухтами и поднимемся по Ликийской тропе к мысу-маяку Гелидония. А ещё попробуем вкусный турецкий обед в гостях у местных жителей.
Описание экскурсии
Душевное знакомство с настоящей Турцией
Мы отправимся в небольшой прибрежный городок Кулумджа. Пройдём по диким пляжам и бухтам, наслаждаясь тишиной и заповедной природой. Если пожелаете, устроим небольшой кофе-брейк на берегу моря.
Ликийская тропа, маяк Гелидония
По югу Турции проходит знаменитая Ликийская тропа. Чтобы преодолеть её полностью, понадобится около месяца. Мы же прогуляемся по ней 1 час 20 минут: полюбуемся хвойной природой и увидим старинный маяк Гелидония. А после зайдём на обед в гости к местным жителям. Они угостят нас блюдами турецкой кухни.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер на минивэне, входные билеты, обед
- Экскурсия проходит на автомобиле
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Встреча в отеле гостей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 330 туристов
Меня зовут Анна, я владелица туристического агентства в Анталии. В Турции я живу более 8 лет и являюсь гражданином 2-х стран. До переезда в Анталию я занималась развитием торговых центров в Москве:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.
