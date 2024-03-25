Почувствовать себя местным – экскурсии в Анталье

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Анталье, цены от €141. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
В гости к турецкой бабушке Саиме
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
248 за всё до 4 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
865 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    25 марта 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
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    кафешке, специализирующейся на рецептах региона Антальи, пробовали новые для нас блюда, получили удовольствие и от прогулки, и от дегустации. Дегустация за доп. плату, но цены в кафе не грабительские (взяли на пробу 5 разных блюд по 1/2 порции в стол).

  • А
    Анна
    9 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
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    ресторанчиках, кофейнях, мастерских, рынках и музее склепов. Елена прекрасный рассказчик и увлечённый профессионал своего дела. Нам повезло попасть на гастрофестиваль различных регионов Турции. Рекомендую посетить эту вкусную и интересную экскурсию.

  • Л
    Лидия
    8 января 2024
    Краски восточного базара Антальи
    Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
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    иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут.

  • С
    Сергей
    9 декабря 2023
    Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
    Анна очень интересно рассказывала о вкусной местной еде. Сама еда тоже была отличная!
  • Е
    Екатерина
    14 ноября 2023
    Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
    Экскурсия замечательная! Всё очень вкусно и увлекательно. Анна прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
  • V
    Vladislav
    5 октября 2023
    Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
    Узнавайте страну через кухню ее народа; в том числе. Замечательная авторская экскурсия. Анна, наши аплодисменты. Что еще добавить в качестве
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    послевкусия к блюдам, в великолепный осенний вечер в Анталье? Удовольствие от общения с обаятельным гидом, масса познавательной инфо, добрые советы экспата, пожелания и ответы на наши неожиданные вопросы. Браво. Успехов в бизнесе, Анна.

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2023
    В гости к турецкой бабушке Саиме
    Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
    Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского бытаПоездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского бытаПоездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта
  • О
    Ольга
    29 мая 2023
    В гости к турецкой бабушке Саиме
    Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
  • E
    Eugene
    5 мая 2023
    Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
    Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Почувствовать себя местным»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
  2. Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
  3. В гости к турецкой бабушке Саиме
  4. Краски восточного базара Антальи
  5. Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 141 до 865. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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