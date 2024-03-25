1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к турецкой бабушке Саиме
Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
€248 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
€141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная морская рыбалка (всё включено)
Порыбачить в Средиземном море, искупаться в живописных бухтах и насладиться шикарными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Анталье
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€865 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна25 марта 2024Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой
- ААнна9 января 2024Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных
- ЛЛидия8 января 2024Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем
- ССергей9 декабря 2023Анна очень интересно рассказывала о вкусной местной еде. Сама еда тоже была отличная!
- ЕЕкатерина14 ноября 2023Экскурсия замечательная! Всё очень вкусно и увлекательно. Анна прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- VVladislav5 октября 2023Узнавайте страну через кухню ее народа; в том числе. Замечательная авторская экскурсия. Анна, наши аплодисменты. Что еще добавить в качестве
- ЕЕкатерина23 июля 2023Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
- ООльга29 мая 2023Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
- EEugene5 мая 2023Вкратце, понравилось. Все было хорошо организовано. Мы прошли по красивейшим местам. Пожелание, хотелось бы побольше исторического контекста. Турция это страна с богатейшей историей и культурой, есть что рассказать во время экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Почувствовать себя местным»
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