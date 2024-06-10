Приглашаю вас полюбоваться красотой Анталийского побережья! Горы, море и уникальное место, в котором уже 2000 лет горит огонь. Я расскажу, какие римские императоры сюда приезжали и что здесь находил Александр Македонский. Эта экскурсия про активный отдых, красоту и уединение — здесь не будет толп туристов, только вы и природа.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Огни Химеры. Вы посмотрите на горящее пламя, языки которого не затухают со временем, а разгораются с новой силой. А ещё — меняют свое расположение. Эффектное зрелище!

Пляж Фазелис — чистейший галечным пляж протяжённостью 4 км. Рядом находится сосновый бор (какой воздух!) и национальный парк, по которому мы погуляем. Вы увидите редкие растения и античные руины. В неспешном ритме поднимемся в горы и почувствуем спокойствие дикой природы.

Организационные детали