Приглашаю вас полюбоваться красотой Анталийского побережья! Горы, море и уникальное место, в котором уже 2000 лет горит огонь. Я расскажу, какие римские императоры сюда приезжали и что здесь находил Александр Македонский.
Эта экскурсия про активный отдых, красоту и уединение — здесь не будет толп туристов, только вы и природа.
Эта экскурсия про активный отдых, красоту и уединение — здесь не будет толп туристов, только вы и природа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Огни Химеры. Вы посмотрите на горящее пламя, языки которого не затухают со временем, а разгораются с новой силой. А ещё — меняют свое расположение. Эффектное зрелище!
Пляж Фазелис — чистейший галечным пляж протяжённостью 4 км. Рядом находится сосновый бор (какой воздух!) и национальный парк, по которому мы погуляем. Вы увидите редкие растения и античные руины. В неспешном ритме поднимемся в горы и почувствуем спокойствие дикой природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Audi A4 или Mercedes Vito
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты
- Обед по желанию и оплачивается отдельно
- Экскурсию можно начать и с других регионов, условия уточняйте в переписке
- На экскурсии будет подъём на гору, я не рекомендую её путешественникам с маленькими детьми
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жесим — ваш гид в Анталье
Провёл экскурсии для 360 туристов
Меня зовут Жесим, и я с радостью познакомлю вас с удивительной красотой и историей Турции. Уверен, благодаря моим экскурсиям вы полюбите эту страну так же, как люблю её я! ЯЗадать вопрос
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