Путешествие из Антальи к бухтам Адрасан и Сулуада предлагает уникальную возможность насладиться природой Средиземного моря.
Тур включает посещение острова Сулуада, известного как «турецкие Мальдивы», с его белоснежными пляжами и бирюзовой водой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Кристально чистая вода
- 🏝 Белоснежные пляжи
- 🚤 Увлекательная морская прогулка
- 🍽 Вкусный обед на борту
- 🏞 Живописные бухты для купания
Что можно увидеть
- Сулуада
- Адрасан
- Дженевиз
- Аксеки
Описание экскурсииТурецкие Мальдивы Экскурсия из Антальи на остров Сулуада — это уникальная возможность открыть для себя один из скрытых райских уголков Средиземного моря. Остров Сулуада, известный как «турецкие Мальдивы», восхищает своими белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Ранним утром мы выезжаем из Антальи и направляемся к побережью Адрасана, откуда на катере отправляемся к острову. Примерно через 45 минут морской прогулки мы останавливаемся в живописных бухтах для купания. В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки. На борту вас также ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться морем, природой и спокойствием! Важная информация:
- Пожалуйста, укажите место посадки в Анталье, Белеке или Кадрие при бронировании.
- Дети младше 3 лет — бесплатно.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце.
- Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности.
- Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения.
- Маршрут может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи острова (2 разных пляжа)
- Бухта Аксеки
- Бухта Дженовез (Ceneviz)
- Остановки для купания в открытом море и возможность снорклинга
Что включено
- Трансфер из Антальи и обратно
- Прогулка на катере
- Обед на борту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Оборудование для снорклинга
Место начала и завершения?
Ваш отель или месторасположение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergey
7 ноя 2025
Изумрудная вода, белая галька, солнце - красота. День отдыха и умиротворения. Корабль набит туристами, но места хватило всем. Стоит взять плавки, полотенце, воду, солнцезащитный крем.
Н
Николай
2 ноя 2025
Путешествие по бухтам Адрасан и Сулуада было незабываемым.
На двухъярусной палубе вас ждут матрасы для отдыха. Всю поездку вас будет окружать красивые пейзажи. Вы будете останавливаться у 2 бухт по часовому прекрасному времяпровождению. Вам также предложат обед на выбор: рыба или курица. Общее время займет 5 часов на корабле.
Рекомендую к поездке.
А
Анастасия
27 окт 2025
Это был божественный день, несмотря на конец октября погода порадовала очень сильно. Забрали нас от ближайшей остановки к отелю, с комфортом довезли до корабля. Поездка очееееень понравилась, идеальной чистоты вода, теплая, экипаж отзывчивый. Стоит своих денег тысячу раз, за такую небольшую сумму вы от души отдохнете почти весь день: 100% рекомендую
E
Elya.poddubkova
24 окт 2025
Не стали возить по всем точкам. Отвезли только на остров сулуада, были две остановки с одной стороны острова и с другой. Других бухт что в описании упоминаются и в помине не было. Посмотрели пять минут пещеру (ущелье среди скал), далее отвезли купаться открытом море (почти возле берега, где вода не очень чистая)
В целом впечатление на троечку. .
L
Ljudmila
17 окт 2025
М
Марина
16 окт 2025
О
Ольга
15 окт 2025
Хорошая экскурсия. После бронирования организаторы сразу связались и сказали, во сколько заедут. Всё чётко.
Море бирюзовое, красота! Тем, кто не любит купаться, экскурсия, наверное, не очень понравится.
Н
Наталья
14 окт 2025
Хорошая организация, красивые острова и море)
С
Сергей
12 окт 2025
Всё хорошо было и увидели то,что было в описании
Н
Наталья
26 сен 2025
А
Анастасия
19 сен 2025
С
Сергей
14 сен 2025
Т
Татьяна
7 сен 2025
Отлично организованная экскурсия. Масса впечатлений! В 7.30 забрали из отеля в Анталии. Два часа ехали на микроавтобусе Мерседес до бухты Адрасан с одной остановкой для завтрака. Потом пересели на прогулочную
Входит в следующие категории Антальи
