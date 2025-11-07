Путешествие из Антальи по райским бухтам: Адрасан и Сулуада

Отправьтесь в морское приключение из Антальи к скрытым уголкам Средиземноморья. Кристально чистая вода и белоснежные пляжи ждут вас
Путешествие из Антальи к бухтам Адрасан и Сулуада предлагает уникальную возможность насладиться природой Средиземного моря.

Тур включает посещение острова Сулуада, известного как «турецкие Мальдивы», с его белоснежными пляжами и бирюзовой водой.
Путешествие начинается рано утром с отправлением из Антальи к побережью Адрасана. На катере вы доберетесь до острова, где предусмотрены остановки для купания в живописных бухтах. На борту вас ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто ищет спокойствие и природную красоту

4.6
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Кристально чистая вода
  • 🏝 Белоснежные пляжи
  • 🚤 Увлекательная морская прогулка
  • 🍽 Вкусный обед на борту
  • 🏞 Живописные бухты для купания
Путешествие из Антальи по райским бухтам: Адрасан и Сулуада

Что можно увидеть

  • Сулуада
  • Адрасан
  • Дженевиз
  • Аксеки

Описание экскурсии

Турецкие Мальдивы Экскурсия из Антальи на остров Сулуада — это уникальная возможность открыть для себя один из скрытых райских уголков Средиземного моря. Остров Сулуада, известный как «турецкие Мальдивы», восхищает своими белоснежными пляжами и бирюзовой водой. Ранним утром мы выезжаем из Антальи и направляемся к побережью Адрасана, откуда на катере отправляемся к острову. Примерно через 45 минут морской прогулки мы останавливаемся в живописных бухтах для купания. В рамках тура предусмотрены остановки на двух пляжах острова, а также в таких уединённых местах, как бухты Дженевиз и Аксеки. На борту вас также ждет вкусный обед. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет насладиться морем, природой и спокойствием! Важная информация:
  • Пожалуйста, укажите место посадки в Анталье, Белеке или Кадрие при бронировании.
  • Дети младше 3 лет — бесплатно.
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу, купальник и полотенце.
  • Тур зависит от погодных условий и может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности.
  • Пассажиры с ограниченной подвижностью должны заранее узнать информацию о возможности размещения.
  • Маршрут может немного измениться в зависимости от местных условий и расписания.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляжи острова (2 разных пляжа)
  • Бухта Аксеки
  • Бухта Дженовез (Ceneviz)
  • Остановки для купания в открытом море и возможность снорклинга
Что включено
  • Трансфер из Антальи и обратно
  • Прогулка на катере
  • Обед на борту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Оборудование для снорклинга
Место начала и завершения?
Ваш отель или месторасположение
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
9
3
3
2
1
3
Sergey
7 ноя 2025
Изумрудная вода, белая галька, солнце - красота. День отдыха и умиротворения. Корабль набит туристами, но места хватило всем. Стоит взять плавки, полотенце, воду, солнцезащитный крем.
Сергей
7 ноя 2025
Alexey
6 ноя 2025
Мальдивы-название условное. Те кто был на Мальдивах это поймет) берег не песчаный, а галька. Неплохой вариант для тех кто хочет провести день на водной прогулке. Вау эффекта не испытаете. Час
на одном пляже, потом 5 минут рядом с каменной аркой в скале, еще час на другом пляже-на этом же острове и потом еще полчаса понырять в бухте уже рядом с местом сбора. Тяжело было на трансфере-не работал кондей и пахло выхлопными газами.

Николай
2 ноя 2025
Путешествие по бухтам Адрасан и Сулуада было незабываемым.
На двухъярусной палубе вас ждут матрасы для отдыха. Всю поездку вас будет окружать красивые пейзажи. Вы будете останавливаться у 2 бухт по часовому прекрасному времяпровождению. Вам также предложат обед на выбор: рыба или курица. Общее время займет 5 часов на корабле.
Рекомендую к поездке.
Анастасия
27 окт 2025
Это был божественный день, несмотря на конец октября погода порадовала очень сильно. Забрали нас от ближайшей остановки к отелю, с комфортом довезли до корабля. Поездка очееееень понравилась, идеальной чистоты вода, теплая, экипаж отзывчивый. Стоит своих денег тысячу раз, за такую небольшую сумму вы от души отдохнете почти весь день: 100% рекомендую
Elya.poddubkova
24 окт 2025
Не стали возить по всем точкам. Отвезли только на остров сулуада, были две остановки с одной стороны острова и с другой. Других бухт что в описании упоминаются и в помине не было. Посмотрели пять минут пещеру (ущелье среди скал), далее отвезли купаться открытом море (почти возле берега, где вода не очень чистая)
В целом впечатление на троечку. .
Ljudmila
17 окт 2025
Марина
16 окт 2025
Ольга
15 окт 2025
Хорошая экскурсия. После бронирования организаторы сразу связались и сказали, во сколько заедут. Всё чётко.

Море бирюзовое, красота! Тем, кто не любит купаться, экскурсия, наверное, не очень понравится.
Наталья
14 окт 2025
Хорошая организация, красивые острова и море)
Сергей
12 окт 2025
Всё хорошо было и увидели то,что было в описании
Наталья
Сергей
14 сен 2025
Татьяна
7 сен 2025
Отлично организованная экскурсия. Масса впечатлений! В 7.30 забрали из отеля в Анталии. Два часа ехали на микроавтобусе Мерседес до бухты Адрасан с одной остановкой для завтрака. Потом пересели на прогулочную
двухпалубную яхту. Внизу места со столиками, на верхней палубе маты, на которых можно лежать или сидеть. До острова ехали с музыкой 35-40 минут. Было воскресенье, народа много и на яхте, и на самом острове. Но место просто великолепное! Виды супер! Вода чистая. Всего было четыре остановки на купание. Два раза купались в разных бухтах на острове, один раз на глубине и последний раз уже на обратном пути недалеко от Адрасана. После первого купания предоставили обед. Все было очень вкусно. Объявления делались на трех языках: турецком, английском и русском. После прибытия обратно в бухту на том же микроавтобусе отвезли в отель. Экскурсия заняла практически весь день. Все понравилось. Рекомендую!

