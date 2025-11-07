читать дальше

двухпалубную яхту. Внизу места со столиками, на верхней палубе маты, на которых можно лежать или сидеть. До острова ехали с музыкой 35-40 минут. Было воскресенье, народа много и на яхте, и на самом острове. Но место просто великолепное! Виды супер! Вода чистая. Всего было четыре остановки на купание. Два раза купались в разных бухтах на острове, один раз на глубине и последний раз уже на обратном пути недалеко от Адрасана. После первого купания предоставили обед. Все было очень вкусно. Объявления делались на трех языках: турецком, английском и русском. После прибытия обратно в бухту на том же микроавтобусе отвезли в отель. Экскурсия заняла практически весь день. Все понравилось. Рекомендую!