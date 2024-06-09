Что унаследовала Анталья от ушедших эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как проследить её историческую динамику с помощью артефактов прошлого? Поговорим об этом на экскурсии по археологическому музею.
Памятники, скульптуры, сокровища, орудия труда первобытного человека — я подробно расскажу об этих и других достижениях местной цивилизации.
Памятники, скульптуры, сокровища, орудия труда первобытного человека — я подробно расскажу об этих и других достижениях местной цивилизации.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Помимо прекрасных пляжей и утопающих в цветах улиц, уютных кафе и восточных сладостей, Анталья предлагает возможности для культурного туризма. Встечаемся в городском музее археологии — здесь многовековая история оживает в рассказах о древних артефактах и монументальных руинах.
Программа музейной экскурсии
- Вестибюль — изучим гигантскую карту, на которой изображены античные города на территории Турции
- Детский зал — рассмотрим наглядную схему развития человека от древних времён до современности, а также мини-макеты исторических объектов
- Зал истории природы — здесь представлены обитатели Земли от одноклеточных организмов до человека, схемы и картины, ископаемые остатки и кости
- Зал античности — удивимся невероятным археологическим находкам и обсудим, каким образом сюда попали глиняные фигурки, сосуды для вина, посуда
- Зал богов и богинь — в нём выставлены статуи богов и мифических героев, найденные при раскопках античного города Перге
- Мозаичный зал — познакомимся с техникой мозаик, сюжетами мифов и легенд
- Зал саркофагов — рассмотрим уникальные плиты из мрамора и чудом уцелевший роскошный декор
- Зал монет — здесь представлены монеты из золота, серебра, меди от античного до османского периода
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входной билет в археологический музей оплачивается отдельно: взрослые — 15€, дети до 8 лет бесплатно
- К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси
- За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду
ежедневно в 10:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€28
|Дети 8-12 лет
|€13
|Дети до 7 лет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В археологическом музее Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Анталье
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и на болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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