Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе

Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Что унаследовала Анталья от ушедших эпох и народов? Как она выглядела в разные времена и как проследить её историческую динамику с помощью артефактов прошлого? Поговорим об этом на экскурсии по археологическому музею.

Памятники, скульптуры, сокровища, орудия труда первобытного человека — я подробно расскажу об этих и других достижениях местной цивилизации.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Помимо прекрасных пляжей и утопающих в цветах улиц, уютных кафе и восточных сладостей, Анталья предлагает возможности для культурного туризма. Встечаемся в городском музее археологии — здесь многовековая история оживает в рассказах о древних артефактах и монументальных руинах.

Программа музейной экскурсии

  • Вестибюль — изучим гигантскую карту, на которой изображены античные города на территории Турции
  • Детский зал — рассмотрим наглядную схему развития человека от древних времён до современности, а также мини-макеты исторических объектов
  • Зал истории природы — здесь представлены обитатели Земли от одноклеточных организмов до человека, схемы и картины, ископаемые остатки и кости
  • Зал античности — удивимся невероятным археологическим находкам и обсудим, каким образом сюда попали глиняные фигурки, сосуды для вина, посуда
  • Зал богов и богинь — в нём выставлены статуи богов и мифических героев, найденные при раскопках античного города Перге
  • Мозаичный зал — познакомимся с техникой мозаик, сюжетами мифов и легенд
  • Зал саркофагов — рассмотрим уникальные плиты из мрамора и чудом уцелевший роскошный декор
  • Зал монет — здесь представлены монеты из золота, серебра, меди от античного до османского периода

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входной билет в археологический музей оплачивается отдельно: взрослые — 15€, дети до 8 лет бесплатно
  • К месту начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно на общественном транспорте или такси
  • За дополнительную плату можем организовать трансфер на минивэне для группы до 10 человек от вашего отеля в Анталье, Белеке, Кемере, Сиде и Кунду

ежедневно в 10:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€28
Дети 8-12 лет€13
Дети до 7 лет€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В археологическом музее Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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