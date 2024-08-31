В Вера

Прекрасный гид Фырат! Просто великолепное знание истории! Причем с ответами на вопросы, не касающиеся напрямую темы нашей экскурсии! Мы, не раз отдыхавшие в Отелях Белека, даже не знали, что существует такое колоритное место, как Старый Город! Спасибо большое, Фырат! Всяческих Вам успехов!