2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
15%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомьтесь с историей Антальи через её артефакты и памятники в археологическом музее. Узнайте, как менялся город на протяжении веков
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
41€35 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Археологический музей Антальи
Познакомиться с древним искусством в компании профессионального гида
Начало: У входа в музей
Расписание: в воскресенье в 15:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера31 августа 2024Прекрасный гид Фырат! Просто великолепное знание истории! Причем с ответами на вопросы, не касающиеся напрямую темы нашей экскурсии! Мы, не раз отдыхавшие в Отелях Белека, даже не знали, что существует такое колоритное место, как Старый Город! Спасибо большое, Фырат! Всяческих Вам успехов!
- ААлена16 августа 2024Были на экскурсии в детьми 17 и 10 лет. Не пожалели, что в жаркий день выбрались из отеля. Музей очень
- ССветлана15 августа 2024Фырат замечательно провел экскурсию, доброжелательный, вежливый, ответственный. Рекомендую!
- ААлексей28 июля 2024Всем добрый день. Заказывали эту экскурсию на двоих в женой 28.07.2924. проводил Фират. Понравилось все: пунктуальность, воспитанность, подача материала, уровень эрудиции, маршрут. . Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Искусство и музеи»
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