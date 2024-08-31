Искусство и музеи – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Анталье, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Та самая Анталья: Старый город и его история
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
Погрузитесь в историю Антальи, прогуливаясь по её старинным улочкам и наслаждаясь видами с живописных смотровых площадок
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
180 за всё до 6 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
На микроавтобусе
скидка
15%
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомьтесь с историей Антальи через её артефакты и памятники в археологическом музее. Узнайте, как менялся город на протяжении веков
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4135 за человека
Археологический музей Антальи
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Археологический музей Антальи
Познакомиться с древним искусством в компании профессионального гида
Начало: У входа в музей
Расписание: в воскресенье в 15:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    31 августа 2024
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Прекрасный гид Фырат! Просто великолепное знание истории! Причем с ответами на вопросы, не касающиеся напрямую темы нашей экскурсии! Мы, не раз отдыхавшие в Отелях Белека, даже не знали, что существует такое колоритное место, как Старый Город! Спасибо большое, Фырат! Всяческих Вам успехов!
  • А
    Алена
    16 августа 2024
    Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
    Были на экскурсии в детьми 17 и 10 лет. Не пожалели, что в жаркий день выбрались из отеля. Музей очень
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    приятный, коллекция экспонатов впечатляет. Замечательный экскурсовод Нури, увлекательно преподнес материал, подробно ответил на все наши вопросы, узнали много удивительных исторических деталей и замечательно разнообразили наш пляжный отдых.

  • С
    Светлана
    15 августа 2024
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Фырат замечательно провел экскурсию, доброжелательный, вежливый, ответственный. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Всем добрый день. Заказывали эту экскурсию на двоих в женой 28.07.2924. проводил Фират. Понравилось все: пунктуальность, воспитанность, подача материала, уровень эрудиции, маршрут. . Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Искусство и музеи»

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  1. Та самая Анталья: Старый город и его история
  2. Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
  3. Археологический музей Антальи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Археологический музей
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 180 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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