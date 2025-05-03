Описание экскурсииВ лыжном центре можно покататься на лыжах с прекрасным видом на озеро Эгирдир. В горнолыжном центре Davraz есть безопасные маршруты для начинающих лыжников и уникальные трассы для профессионалов. Протяженность которых в среднем составляет от 8 до 10 км. Высота горнолыжных склонов колеблется от 1650 м. до 2344 м. До них можно добраться с помощью существующего механического оборудования (фуникулер). Склоны Давраза предоставляют возможность всем любителям, и профессионалам. Занимающимся северной дисциплиной, альпийской дисциплиной, горными лыжами и сноубордом. Кроме того, для лыжников большим преимуществом является отсутствие опасности схода снежных лавин. Всего в лыжном центре 12 трасс, общая длина которых составляет 23 500 метров. Кресельный подъемник: Длина 1211 м. Высота 1674 м.
- 961 м. Кресельный подъемник: Длина 936 м. Высота 1961 м.
- 150 м. Кресельный подъемник: Длина 850 м. Высота 2080 – 2344 м. 1 BABYLIFT 1 T - BAR: Длина 624 м. Высота: 1961 м. ПРОКАТ В горнолыжном центре Давраз есть 11 пунктов проката лыж, где вы сможете выбрать для себя необходимое оборудования. Лыжи, санки и сноуборды в широком ассортименте. Программа расчитана на 8 часов включая трансфер. Обед и напитки в стоимость не включены, на месте имеется ресторан и кафе, где можно покушать и купить напитки. С группой следует сопровождающий (английский и русский языки).
Суббота
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Эгирдир
- Ыспарта
- Гора Даврас
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и Напитки
- Снаряжение
- Подъемники
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- В стоимость экскурсии входит трансфер. Ожидайте автобус у шлагбаума отеля. Возьмите с собой сменную одежду
- Наличные для покупки еды и напитков
- Аренды оборудования
- Оплаты экскурсии и тп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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