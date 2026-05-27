Из Антальи - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз

Прогулка на яхте к диким уголкам Средиземноморского побережья (всё включено)
Когда вам наскучили пляжные лежаки, самое время рвануть на морскую прогулку! На один день вы сбежите с цивилизованного побережья в дикую природу — в уединённые бухты, где море сияет всеми оттенками бирюзы.

Снорклинг, целебная глина, прогулка по побережью или фото на борту яхты — этот день раскроет красоту турецкого берега за рамками отельного отдыха.
Из Антальи - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз

Описание экскурсии

Дикие бухты и морской маршрут

Вы отправитесь в плавание на уютной яхте или гулете по живописному участку побережья, куда не ведут дороги. На нашем маршруте бухты: Аксеки, Сазак, Порто-Дженевиз и Пиратская — каждая из них удивит своим цветом воды, уединением и тишиной. У вас будет достаточно времени для купания, отдыха и фото.

Целебная глина в Порто-Дженевиз

Считается, что местная натуральная глина очищает и освежает. Приглашаем устроить себе приятную SPA-процедуру в дикой природе.

Подводный мир для снорклинга

На остановках, особенно в бухтах Аксеки и Корсан, вода идеально прозрачная. Прихватите маску с трубкой — здесь часто встречаются морские звёзды, рыбки и другие обитатели. А если повезёт — поплаваете с черепахой.

Фосфорная пещера

Если море будет спокойным, яхта зайдёт в маленькую прибрежную пещеру. Это короткая, но необычная остановка завершит маршрут.

Примерный тайминг экскурсии:

7:30–8:30 — сбор путешественников и трансфер из отелей Антальи
9:30 — прибытие в порт Адрасан, посадка на яхту
10:00 — отплытие и начало маршрута
10:30 — первая остановка: бухта Аксеки (купание, фото, отдых)
11:15 — вторая остановка: бухта Сазак (плавание, релакс)
12:15 — третья остановка: бухта Порто-Дженевиз (глина, обед на борту, купание)
13:45 — четвёртая остановка: Пиратская бухта (снорклинг, фото, при хорошей погоде — Фосфорная пещера)
16:00 — возвращение в порт Адрасан
16:30–18:00 — обратный трансфер в отели

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автобусе или минивэне с кондиционером
  • Морское путешествие — на деревянной яхте или гулете с открытой палубой, шезлонгами, тентом и туалетом. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Обед (рыба/курица на гриле, рис/макароны, салат, сезонные фрукты и чай) входит в стоимость. Напитки и снеки — за доплату
  • Дети до 5 лет могут принять участие в поездке без отдельного места на яхте
  • На корабле с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети 6-11 лет€30
Дети 0-5 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

