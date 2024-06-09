Белоснежный «хлопковый замок» — жемчужина Турции, увидеть которую стоит каждому. Когда-то Памуккале был римским курортом.
Искупаться в целебных водах бассейна Клеопатры можно и сегодня, и мы советуем не упустить эту возможность.
Еще одно примечательное место — античный город Иераполис: здесь мы рассмотрим масштабный амфитеатр, посетим археологический музей и некрополь. Эти локации точно запомнятся вам надолго!
Искупаться в целебных водах бассейна Клеопатры можно и сегодня, и мы советуем не упустить эту возможность.
Еще одно примечательное место — античный город Иераполис: здесь мы рассмотрим масштабный амфитеатр, посетим археологический музей и некрополь. Эти локации точно запомнятся вам надолго!
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00
Что вас ожидает:
- Травертины Памуккале
- Античный Театр
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры с термальной водой
- Археологический музей в Памуккале
Описание экскурсии
Путешествие по местам восьмого чуда света Памуккале — это чудо природы или, как мы называем, восьмое чудо света. Термальные источники образовывались в течение тысячелетия: минеральная вода с кальцием, стекая по холмам, создала белоснежные травертины. У вас будет время, чтобы прогуляться по территории и сделать впечатляющие фотографии. Затем нас ждет античный театр Арена, где во время Римского периода проводились гладиаторские борьбы, а также бассейн Клеопатры с термальными водами. У вас будет возможность искупаться подобно людям античности, которые пользовались бассейнами в лечебных целях. Мы увидим римский город Иераполис, полюбуемся его архитектурой и узнаем историю. Вы сможете посетить несколько локаций: некрополь и археологический музей. После посещения достопримечательностей Памуккале у вас будет свободное время для покупок сувениров, дегустации вин и оливкового масла. В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников.
Ежедневно в 05:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Травертины Памуккале
- Античный Театр
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры с термальной водой
- Археологический музей в Памуккале
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Воды (три бутылки)
- Транспорт (мини-вен на 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду (обед и сувениры)
- Входной билет в Памуккале - 30 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Входной билет в бассейн Клеопатры - 250 лир с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Обед - 250 лир с человека, дети до 0-6 лет - бесплатно, детям 6-12 лет - скидка 50%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
- Экскурсия проводятся из региона Кунду и Анталия
- Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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