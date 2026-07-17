Морская прогулка на двухпалубной яхте вдоль побережья Анталии — это расслабленный день на воде с купанием в бухтах, остановками у водопадов и обедом на борту. Вы увидите Нижний Дюден, где вода падает в море с высоты около 40 метров. Подплывёте к пещере Анталии, а если повезёт, встретите по пути морских черепах.

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Описание экскурсии

8:30–10:00 — сбор гостей и трансфер в порт. Мы заберём вас из отеля в Анталии, Белеке или Кемере и доставим к причалу, где уже будет ждать двухпалубная яхта.

11:00–12:00 — бухта Кунду, купание. Первую остановку сделаем в спокойной бухте с чистой водой. Время поплавать, позагорать и насладиться морем.

13:00–13:30 — обед на борту: рыба или курица, макароны или булгур, салат и хлеб. Напитки оплачиваются отдельно.

13:30–14:30 — водопады Анталии. Мы подойдём к Нижнему водопаду Дюден — мощному каскаду высотой около 40 метров, который падает прямо в море. Яхта останавливается максимально близко, так что брызги водопада ощущаются буквально рядом. Также будет остановка у небольшого водопада, под которым можно постоять, как под природным душем.

14:30 — пещера Анталии. Подплывём к морской пещере и осмотрим побережье с воды — одно из самых фотогеничных мест маршрута.

15:00 — возвращение в порт.

15:30–17:00 — трансфер в отели Анталии, Белека или Кемера.

Организационные детали