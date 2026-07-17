Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
Провести день на воде с живописными панорамами и остановками для купания
Морская прогулка на двухпалубной яхте вдоль побережья Анталии — это расслабленный день на воде с купанием в бухтах, остановками у водопадов и обедом на борту. Вы увидите Нижний Дюден, где вода падает в море с высоты около 40 метров. Подплывёте к пещере Анталии, а если повезёт, встретите по пути морских черепах.
8:30–10:00 — сбор гостей и трансфер в порт. Мы заберём вас из отеля в Анталии, Белеке или Кемере и доставим к причалу, где уже будет ждать двухпалубная яхта.
11:00–12:00 — бухта Кунду, купание. Первую остановку сделаем в спокойной бухте с чистой водой. Время поплавать, позагорать и насладиться морем.
13:00–13:30 — обед на борту: рыба или курица, макароны или булгур, салат и хлеб. Напитки оплачиваются отдельно.
13:30–14:30 — водопады Анталии. Мы подойдём к Нижнему водопаду Дюден — мощному каскаду высотой около 40 метров, который падает прямо в море. Яхта останавливается максимально близко, так что брызги водопада ощущаются буквально рядом. Также будет остановка у небольшого водопада, под которым можно постоять, как под природным душем.
14:30 — пещера Анталии. Подплывём к морской пещере и осмотрим побережье с воды — одно из самых фотогеничных мест маршрута.
15:00 — возвращение в порт.
15:30–17:00 — трансфер в отели Анталии, Белека или Кемера.
Организационные детали
Трансфер до яхты и обратно проходит на комфортабельном транспорте
На борту для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Обед и безалкогольные напитки входят в стоимость
В стоимость не входят алкогольные напитки
В случае непогоды или запрета береговой охраны мы согласуем перенос даты морской прогулки или её отмену с возвратом предоплаты
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€35
Дети до 12 лет
€20
Для детей до 5 лет без места в трансфере
Бесплатно
До 5 лет с местом
€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1271 туриста
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Лейла
Прогулка на яхте оставила самые положительные впечатления! Красивые виды, веселая программа, доброжелательное отношение. Проплыли вдоль Анталии, виды великолепные! Особенно понравилось нырнуть на катере под водопад (по желанию) и это было круто! Подошли близко к дюденскому водопаду, он окатил нас ледяными брызгами! Купание в открытом море, для тех кто не боится глубины. Обед вполне сытный, но без изысков) Рекомендую!
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А
Андрей
Всё здорово прошло, огромное спасибо, уже советуем вас друзьям. Будем рады снова поехать вместе!
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А
Алексей
Хочу сказать что все было просто замечательно! Очень классная команда и сервис прям на уровне, очень приятно общаться было. Яхта вообще шикарная, сама поездка оставила только хорошие впечатления. Огромное спасибо, что так здорово делаете свое дело!
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