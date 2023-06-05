Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Давайте разнообразим ваш ленивый отдых на пляже? Приглашаем вас в путешествие по каньонам Тазы и Копру. Это идеальное место для активного отдыха.



Вас ждут поездка на джипе по бездорожью, сплав по горной реке, обед на природе и, конечно же, невероятные пейзажи. 4.3 14 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Анталье Задать вопрос Групповая экскурсия -8% $51 выгода $4.10 $46.90 за человека 4.3 14 отзывов 🇷🇺 русский 12 часов На автобусе, сплавы и рафтинг, кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Каньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копру Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Анталии находится на расстоянии 90 километров. Первой точкой, где стартует тур, считается деревушка Бешконак, где гостей пересаживаем на внедорожные Лэнд Роверы с открытым верхом, чтобы добавить больше ощущений и драйва во время пути уже по бездорожью и горам на сам каньон. Кроме этого на джипах с открытым верхом, даже во время езды, гости получают больше возможностей и обзора, чтобы сделать красивые фотографии. Первый пункт — это старинный мост, сохранившийся еще от древних римлян, который носит название Олук. После чего путь держится на сам каньон Тазы, где предоставляется 30 минут свободного времени гостям, чтобы сделать много фотографий на память и полюбоваться изумительными пейзажами и панорамами. Панорамная площадка каньона вводит в мир фантастических и сказочных видов всех гостей. Последним пунктом экскурсии является река Бешконак, где проходит горный сплав. Здесь всех гостей рассаживаем на десятиместные лодки или двухместные байдарки. После чего стартует самая веселая часть этого тура — рафтинг. На пол пути сплавления отдых и обеденный перерыв в ресторане прямо у горной речки. А в конце вас ожидает автобус, который доставит всех туристов обратно по своим отелям в Анталии. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тазы Каньон Сафари

Кёпрюлю Каньон

Горную реку Кёпрючай Что включено Трансфер

Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)

Обед

Посещение Тазы Каньона

Рафтинг

Русскоговорящий инструктор Что не входит в цену Любые напитки

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Трансфер осуществляется совместно с другими гостями

Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости

Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"

Могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста

Откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен

Так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей

Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей

Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.