Давайте разнообразим ваш ленивый отдых на пляже? Приглашаем вас в путешествие по каньонам Тазы и Копру. Это идеальное место для активного отдыха.
Вас ждут поездка на джипе по бездорожью, сплав по горной реке, обед на природе и, конечно же, невероятные пейзажи.
Вас ждут поездка на джипе по бездорожью, сплав по горной реке, обед на природе и, конечно же, невероятные пейзажи.
Описание экскурсииКаньон Тазы — Рафтинг — Кабриолет Сафари и Каньон Копру Программа экскурсии Этот увлекательный тур берет начало через два часа после того как гостей забираем из отеля, так как Тазы каньон из Анталии находится на расстоянии 90 километров. Первой точкой, где стартует тур, считается деревушка Бешконак, где гостей пересаживаем на внедорожные Лэнд Роверы с открытым верхом, чтобы добавить больше ощущений и драйва во время пути уже по бездорожью и горам на сам каньон. Кроме этого на джипах с открытым верхом, даже во время езды, гости получают больше возможностей и обзора, чтобы сделать красивые фотографии. Первый пункт — это старинный мост, сохранившийся еще от древних римлян, который носит название Олук. После чего путь держится на сам каньон Тазы, где предоставляется 30 минут свободного времени гостям, чтобы сделать много фотографий на память и полюбоваться изумительными пейзажами и панорамами. Панорамная площадка каньона вводит в мир фантастических и сказочных видов всех гостей. Последним пунктом экскурсии является река Бешконак, где проходит горный сплав. Здесь всех гостей рассаживаем на десятиместные лодки или двухместные байдарки. После чего стартует самая веселая часть этого тура — рафтинг. На пол пути сплавления отдых и обеденный перерыв в ресторане прямо у горной речки. А в конце вас ожидает автобус, который доставит всех туристов обратно по своим отелям в Анталии. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста, откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен, так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы Каньон Сафари
- Кёпрюлю Каньон
- Горную реку Кёпрючай
Что включено
- Трансфер
- Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
- Обед
- Посещение Тазы Каньона
- Рафтинг
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только в понедельник, среда, пятница и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
- Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
- Могут ожидать некоторое время на базе. В программе предусмотрена остановка для фотографий у Тазы Каньона и короткая остановка для фото у Кöprülü Каньона. На Кöprülü Каньоне экскурсия ограничивается посещением моста
- Откуда открывается панорамный вид. Спуск внутрь каньона невозможен
- Так как это запрещено действующими правилами. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
Эта экскурсия в Каньоны Тазы и Копру была настоящим приключением! Рафтинг по горной реке и кабриолет сафари - что может быть лучше? Я полностью погрузилась в мощные потоки и ощутила
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Каньоны Тазы и Копру - прекрасное место для активного отдыха! Рафтинг был абсолютно потрясающим! Вода была бурной, а наши инструкторы были опытными и заботливыми. Они создали атмосферу доверия и безопасности. Кабриолет сафари был идеальным способом расслабиться после напряженного рафтинга. Я наслаждалась красивыми пейзажами и приятным ветром. Эта экскурсия оставила у меня только самые лучшие впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Не могу не поделиться своим восторгом от экскурсии в Каньоны Тазы и Копру! Рафтинг был действительно захватывающим. Я испытал смесь страха и восторга, преодолевая потоки реки. А кабриолет сафари просто снесло мне крышу! Я наслаждался скоростью и прекрасными видами, которые открывались передо мной. Это был настоящий адреналиновый кик! Спасибо команде экскурсии за организацию и веселое время!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Советую всем присоединиться к экскурсии в Каньоны Тазы и Копру! Рафтинг был удивительным и незабываемым опытом. Потоки были захватывающими, а пейзажи - просто волшебными. Но самое впечатляющее было кабриолет сафари. Я проникся свободой и весельем, едва держась за руль. Организаторы знают свое дело и создали незабываемую программу. Большое спасибо за эту фантастическую экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Эта экскурсия в Каньоны Тазы и Копру стала для меня настоящим приключением! Рафтинг был невероятным! Я ощутила себя частью природы и справилась с потоками реки. Кабриолет сафари добавил нотку веселья и развлечения. Пейзажи были потрясающими, а само вождение было просто восхитительным. Я полностью рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет приключений и новых эмоций!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась, рафтинг был довольно длинный
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «4 в 1:Незабываемые приключения на кабриолетах с рафтингом и каньонами»
Групповая
Приключение 3 в 1: Тазы каньон, рафтинг и джиппинг
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
$28 за человека
Групповая
Активный тур 5 в 1: Тазы каньон, рафтинг, багги, зиплайн и джип-сафари
Начало: Около вашего отеля
$60 за человека
Групповая
Сафари на кабриолете в каньоне Тазы из Анталии
Начало: Ваш отель
$43 за человека
-
41%
Групповая
Рафтинг из Анталии - приключение с адреналином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00
$20
$34 за человека
-8%
$46.90 за человека