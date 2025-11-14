Отправьтесь в незабываемое водное приключение по живописному каньону Кёпрюлю! Рафтинг подарит вам яркие эмоции, свежий воздух, бирюзовую реку и драйв от преодоления бурных порогов. Отличный вариант для тех, кто хочет активно отдохнуть и полюбоваться дикой природой Турции!
Описание водной прогулки
Водное приключение Если вы мечтаете о дне, полном драйва, свежего воздуха и живописных пейзажей — рафтинг в каньоне Кёпрюлю станет отличным выбором! Это увлекательное водное приключение подарит вам массу эмоций и заряд бодрости, ведь вы будете сплавляться по горной реке, петляющей сквозь густые сосновые леса и скалы. Рафтинг проходит в одном из самых красивых природных уголков Турции. Чистая голубая вода, каньонные обрывы и лёгкий адреналин создают идеальное сочетание для активного отдыха. Путь подойдёт и новичкам, и тем, кто уже пробовал себя в этом виде спорта — маршрут умеренной сложности, а безопасность обеспечивает профессиональная команда инструкторов. По желанию можно взять двухместную байдарку и пройти маршрут в паре — это отличный способ почувствовать себя настоящими покорителями стихии. Всё необходимое снаряжение выдаётся на месте, а после сплава вы сможете отдохнуть, перекусить и поделиться впечатлениями в уютной зоне у реки.
Возьмите с собой сменную одежду, удобную обувь, воду и защиту от солнца.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Обед
- Профессиональные инструктора
- Сплав по горной реке со снаряжением для рафтинга 14 км
- Страховка
Что не входит в цену
- Фото/видео
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой сменную одежду
- Удобную обувь
- Воду и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
