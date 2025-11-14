Водное приключение Если вы мечтаете о дне, полном драйва, свежего воздуха и живописных пейзажей — рафтинг в каньоне Кёпрюлю станет отличным выбором! Это увлекательное водное приключение подарит вам массу эмоций и заряд бодрости, ведь вы будете сплавляться по горной реке, петляющей сквозь густые сосновые леса и скалы. Рафтинг проходит в одном из самых красивых природных уголков Турции. Чистая голубая вода, каньонные обрывы и лёгкий адреналин создают идеальное сочетание для активного отдыха. Путь подойдёт и новичкам, и тем, кто уже пробовал себя в этом виде спорта — маршрут умеренной сложности, а безопасность обеспечивает профессиональная команда инструкторов. По желанию можно взять двухместную байдарку и пройти маршрут в паре — это отличный способ почувствовать себя настоящими покорителями стихии. Всё необходимое снаряжение выдаётся на месте, а после сплава вы сможете отдохнуть, перекусить и поделиться впечатлениями в уютной зоне у реки. Важная информация:

Возьмите с собой сменную одежду, удобную обувь, воду и защиту от солнца.