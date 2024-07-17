Забудьте о рутине и отправьтесь в захватывающее сафари в каньоне Тазы, начиная с удобного трансфера из вашего отеля в Антальи.
Это незабываемое приключение ждет вас! Не упустите шанс окунуться в мир приключений и открытий, сафари на кабриолете в каньоне Тазы.
Это незабываемое приключение ждет вас! Не упустите шанс окунуться в мир приключений и открытий, сафари на кабриолете в каньоне Тазы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:После утреннего сбора в вашем отеле в Антальи, мы отправимся на увлекательное путешествие к каньону Тазы в комфортабельном автобусе. По прибытии на место, вы пересядете на кабриолеты, чтобы начать наше приключение. Прокатитесь по живописным дорогам, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь потрясающими видами. Прибыв в каньон Тазы, вы окунетесь в мир каменных образований и кристально чистых потоков воды, представляющих удивительную природную красоту. После насыщенного дня исследования каньона, мы устроим обед на свежем воздухе, чтобы вы могли расслабиться и насладиться вкусной едой, окруженной зеленью. По завершении сафари на кабриолете, наш трансфер вернет вас обратно в Анталью, где вы сможете поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями о приключении в каньоне Тазы с вашей семьей и друзьями.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$19
|Детский от 6 до 11 лет
|$15
|Детский (0-5 лет)
|$0
|Детский от 0 до 5 лет
|$15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Копрулу
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Каньон Тази на Cabrio Safari
- Каньюн Копрулу
- Страховка
- Обед
- Сопровождающий
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- После бронирования мы свяжемся с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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