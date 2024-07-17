Забудьте о рутине и отправьтесь в захватывающее сафари в каньоне Тазы, начиная с удобного трансфера из вашего отеля в Антальи. Это незабываемое приключение ждет вас! Не упустите шанс окунуться в мир приключений и открытий, сафари на кабриолете в каньоне Тазы.

Описание водной прогулки

Что вас ожидает:После утреннего сбора в вашем отеле в Антальи, мы отправимся на увлекательное путешествие к каньону Тазы в комфортабельном автобусе. По прибытии на место, вы пересядете на кабриолеты, чтобы начать наше приключение. Прокатитесь по живописным дорогам, вдыхая свежий горный воздух и наслаждаясь потрясающими видами. Прибыв в каньон Тазы, вы окунетесь в мир каменных образований и кристально чистых потоков воды, представляющих удивительную природную красоту. После насыщенного дня исследования каньона, мы устроим обед на свежем воздухе, чтобы вы могли расслабиться и насладиться вкусной едой, окруженной зеленью. По завершении сафари на кабриолете, наш трансфер вернет вас обратно в Анталью, где вы сможете поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями о приключении в каньоне Тазы с вашей семьей и друзьями.