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маленький после первого водопада. Автобус был Ginza travel, туристы собраны со всех тур агенств. Плюс в том что цена Трипстера была самая лучшая. Программа отличная и обед был простой, но очень вкусный - курица (струганое мясо как в кебабе), рис, салат - даже подросток вся съел и сказал что вкусно. Прогулка по старому городу была интересная, вообще старый город очень красивый с приятной атмосферой.