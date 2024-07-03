Со скидкой – экскурсии в Анталье

Найдено 41 экскурсия в категории «Со скидкой» в Анталье, цены от €20, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
🚗 На машине
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
166 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
2523 за всё до 10 чел.
Анталья: истории Рая на Земле
🚶 Пешая
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
146103 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
8 июля в 15:00
11 июля в 08:00
162130 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
42 отзыва
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
273205 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
29 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
8 июля в 16:00
5245 за человека
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Старый город в Анталье и водопад Дюден
Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаковым местам Антальи. История, культура и природа в одном маршруте. 🌟
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
9 июля в 05:00
4036 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
скидка
3%
Групповая
9 часов
29 отзывов
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3029 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
154 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
6754 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4036 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2220 за человека
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200160 за всё до 4 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
2 отзыва
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
6253 за человека
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
23%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Анталья и музей «Некрополис»: обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-путешествие по Анталье с посещением музея «Некрополис». Увидите ворота Адриана, минарет Йивли и многое другое. Гид расскажет о мифах и легендах
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4736 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
13 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
4036 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
479456 за всё до 3 чел.
Вдохновляющее приключение на сапбордах в Анталье (в мини-группе)
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Незабываемая прогулка на сапбордах вдоль побережья Антальи
Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7557 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4339 за человека
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Комфортный трансфер из аэропорта Антальи до вашего отеля. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611550 за всё до 3 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
355320 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
416375 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
250188 за всё до 5 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
388350 за всё до 3 чел.
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Краски восточного базара Антальи
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
15284 за всё до 4 чел.
Анталья: ожившие герои Археологического музея
скидка
45%
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
15284 за всё до 4 чел.
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике: экскурсия по хаммамам Антальи
Откройте для себя тайны турецких хаммамов в Анталье. Посетите древние бани, узнайте их историю и насладитесь традиционными процедурами
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
8 июля в 09:00
139126 за всё до 4 чел.
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
900765 за всё до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
Пропавшая история Памфилии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Пропавшая история Памфилии
Древний город Лирботон Коме и водопад Дюден в одной поездке из Антальи
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249225 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
4036 за человека
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
427385 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611550 за всё до 3 чел.
Музей саркофагов и древние захоронения у водопада Верхний Дюден
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
139126 за всё до 4 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248211 за всё до 8 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
349332 за всё до 3 чел.
Трансфер из Антальи в Сиде
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
5446 за всё до 5 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
скидка
34%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4127 за человека
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
240216 за всё до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
260247 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Благодарю Али, за прекрасно проведенную экскурсию по старой части Анталии. Все чётко организовано. К тому же нам повезло и групповая экскурсия превратилась а индивидуальную.
  • А
    Анна
    3 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    все отлично, водитель был вовремя, довез хорошо, с багажом помог
  • А
    Алексей
    2 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Отличный трансфер.
  • А
    Алексей
    2 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
    Быстро и четко, заказываю трансфер не первый раз.
  • Е
    Елизавета
    1 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Экскурсия понравилась не смотря на долгую дорогу, также понравилась подача материала гида, легко и юмором. Из минусов, очень долго собирали людей
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    из разных отелей, поэтому время в пути затянулось. Также хотелось бы подняться на смотровую площадку в городе Ургюп, где останавливались на ночлег, опять же к сожалению мы задерживались, и опоздали к закрытию.

    Экскурсия понравилась не смотря на долгую дорогу, также понравилась подача материала гида, легко и юморомЭкскурсия понравилась не смотря на долгую дорогу, также понравилась подача материала гида, легко и юморомЭкскурсия понравилась не смотря на долгую дорогу, также понравилась подача материала гида, легко и юмором
  • E
    Ekaterina
    29 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена! Экскурсовод была Жанна, рассказывала интересно, всё было спланированно хорошо. Единственный момент, смена автобуса на более
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    маленький после первого водопада. Автобус был Ginza travel, туристы собраны со всех тур агенств. Плюс в том что цена Трипстера была самая лучшая. Программа отличная и обед был простой, но очень вкусный - курица (струганое мясо как в кебабе), рис, салат - даже подросток вся съел и сказал что вкусно. Прогулка по старому городу была интересная, вообще старый город очень красивый с приятной атмосферой.

    Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена!
  • А
    Алена
    28 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    В этой экскурсии было прекрасно все! Начиная от безупречной организации, заканчивая сказочными видами Каппадокии! Организаторам огромное спасибо, за великолепно выполненную
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    работу! Трансфер работал минута в минуту по расписанию, водитель едет очень аккуратно. Прекрасно образованный гид Султан открыл нам много интересного о Каппадокии. Его интересные рассказы и идеальное чувство юмора, помогли нам совсем не устать от дороги. Во время экскурсии не возникло ни одного проблемного момента!

  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
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    пролетела незаметно. Искупались в бассейне Клеопарты (Хайдар пофотографировал). Пофотографировались в травертиновых бассейнах. Хайдар внимательно везде помогал, с вещами, проходами, где удобнее где лучше как пройти, водичка, мороженое, Где лучше перекусить. Прогулялись по разрушеному городу, послушали исторические факты о месте. Заехали во все места котоорые хотели, в текстильном магазине, Хайдар выбил дополнительную скидку+подарок, за что отдельное спасибо, отличный водитель и собеседник. В общем наша семья однозначно рекомендует!

    Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога
  • Н
    Наталия
    27 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все понравилось - пунктуально, информативно, все наши пожелания были учтены. . однозначно рекомендуем!!
  • А
    Асия
    27 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Доброго дня) С нами был Тимур - гид, проживающий сам в Анталье) очень хорошо знает своей регион.. и не только.. очень
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    много рассказал не только о своём крае.. но и ввёл нас полностью в историю Турции. . династии и начиная с появлением этих земель Посмотрели самое интересное. . и даже по просьбе завёз нас в магазин подождал. Однозначно рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Со скидкой»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
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  2. Анталья: истории Рая на Земле
  3. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  4. Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
  5. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
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  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Дюденский водопад
  8. Старый порт
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Археологический музей
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