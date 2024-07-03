1 чел.
По популярности
скидка
8%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты
Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
25€23 за всё до 10 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Анталья: истории Рая на Земле - путешествие по эпохам
Вас ждет погружение в удивительный мир Антальи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У входа в Старый город Калеичи
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
146€103 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
8 июля в 15:00
11 июля в 08:00
162€130 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи
Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
273€205 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
8 июля в 16:00
52€45 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Старый город в Анталье и водопад Дюден
Отправьтесь в увлекательное путешествие по знаковым местам Антальи. История, культура и природа в одном маршруте. 🌟
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
9 июля в 05:00
40€36 за человека
скидка
3%
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30€29 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
67€54 за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
40€36 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
13 часов
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
Сегодня в 03:30
8 июля в 03:30
62€53 за человека
скидка
23%
Мини-группа
3 часа
Анталья и музей «Некрополис»: обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-путешествие по Анталье с посещением музея «Некрополис». Увидите ворота Адриана, минарет Йивли и многое другое. Гид расскажет о мифах и легендах
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€36 за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
40€36 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
479€456 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Незабываемая прогулка на сапбордах вдоль побережья Антальи
Отправьтесь на сапборде вдоль живописного берега Средиземного моря и насладитесь красотой природы
Начало: На пляже Бюйюк Чалтыджак
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75€57 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
43€39 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье
Комфортный трансфер из аэропорта Антальи до вашего отеля. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит до места назначения
Завтра в 00:00
8 июля в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611€550 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
355€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
416€375 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
250€188 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
388€350 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
Краски восточного базара Антальи
Колоритная прогулка по фермерским рынкам, постоялым дворам и торговым улочкам города
Начало: Площадь Республики (Cumhuriyet Meydanı)
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
152€84 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
1.5 часа
Анталья: ожившие герои Археологического музея
Посетить один из лучших музеев Турции и погрузиться в древнюю историю
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
152€84 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Банная культура Турции в теории и на практике: экскурсия по хаммамам Антальи
Откройте для себя тайны турецких хаммамов в Анталье. Посетите древние бани, узнайте их историю и насладитесь традиционными процедурами
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
8 июля в 09:00
139€126 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
900€765 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
350€333 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Пропавшая история Памфилии
Древний город Лирботон Коме и водопад Дюден в одной поездке из Антальи
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€225 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы - приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
9 июля в 08:00
11 июля в 08:00
40€36 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие в прошлое и наслаждение природой
Погрузитесь в мир античных руин и величественных природных красот во время поездки из Анталии. Вас ждут удивительные открытия
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
427€385 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Антальи
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
611€550 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия: Музей саркофагов и Водопад Верхний Дюден
Открыть таинственные места Антальи и научиться разбираться в эпохах, изучая погребальные памятники
Начало: Торговый центр «Доу Гаражи»
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
139€126 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€211 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Побывать на родине Николая Чудотворца, посетить античный город, изучить саркофаги и древние гробницы
Начало: У вашего отеля в Кемере, Белеке или Анталье
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
349€332 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из Антальи в Сиде
Начать отдых с комфортного трансфера из аэропорта до отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
54€46 за всё до 5 чел.
скидка
34%
Мини-группа
2 часа
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомиться с богатым наследием города в компании профессионального гида
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
41€27 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
240€216 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
260€247 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июля 2024Благодарю Али, за прекрасно проведенную экскурсию по старой части Анталии. Все чётко организовано. К тому же нам повезло и групповая экскурсия превратилась а индивидуальную.
- ААнна3 июля 2024все отлично, водитель был вовремя, довез хорошо, с багажом помог
- ААлексей2 июля 2024Отличный трансфер.
- ААлексей2 июля 2024Быстро и четко, заказываю трансфер не первый раз.
- ЕЕлизавета1 июля 2024Экскурсия понравилась не смотря на долгую дорогу, также понравилась подача материала гида, легко и юмором. Из минусов, очень долго собирали людей
- EEkaterina29 июня 2024Спасибо! Отличная экскурсия и прекрасная цена! Экскурсовод была Жанна, рассказывала интересно, всё было спланированно хорошо. Единственный момент, смена автобуса на более
- ААлена28 июня 2024В этой экскурсии было прекрасно все! Начиная от безупречной организации, заканчивая сказочными видами Каппадокии! Организаторам огромное спасибо, за великолепно выполненную
- ССергей27 июня 2024Хайдар, отличный организатор, экскурсовод и гид. Приехал заранее, до начала написал что нужно. Очень общительный дорога до поммуккале в разговоре
- ННаталия27 июня 2024Все понравилось - пунктуально, информативно, все наши пожелания были учтены. . однозначно рекомендуем!!
- ААсия27 июня 2024Доброго дня) С нами был Тимур - гид, проживающий сам в Анталье) очень хорошо знает своей регион.. и не только.. очень
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Со скидкой»
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