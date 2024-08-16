скидка
15%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомьтесь с историей Антальи через её артефакты и памятники в археологическом музее. Узнайте, как менялся город на протяжении веков
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
41€35 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
€399 за всё до 6 чел.
скидка
30%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
Декорировать волшебную лампу в уютной мастерской в центре Антальи
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
27 сен в 14:00
40€28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена16 августа 2024Были на экскурсии в детьми 17 и 10 лет. Не пожалели, что в жаркий день выбрались из отеля. Музей очень
- ООлег11 октября 2022Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
- ЮЮлия16 октября 2021Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В помещении»
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