читать дальше приятный, коллекция экспонатов впечатляет. Замечательный экскурсовод Нури, увлекательно преподнес материал, подробно ответил на все наши вопросы, узнали много удивительных исторических деталей и замечательно разнообразили наш пляжный отдых.

Были на экскурсии в детьми 17 и 10 лет. Не пожалели, что в жаркий день выбрались из отеля. Музей очень