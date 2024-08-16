Экскурсии в помещении Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Анталье, цены от €28, скидки до 30%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
На микроавтобусе
скидка
15%
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
Познакомьтесь с историей Антальи через её артефакты и памятники в археологическом музее. Узнайте, как менялся город на протяжении веков
Начало: В археологическом музее Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 15:00
28 сен в 10:00
29 сен в 10:00
4135 за человека
Дегустация вин древней Ликии
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи
1 окт в 13:00
2 окт в 13:00
399 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
скидка
30%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
Декорировать волшебную лампу в уютной мастерской в центре Антальи
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
27 сен в 14:00
4028 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    16 августа 2024
    Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
    Были на экскурсии в детьми 17 и 10 лет. Не пожалели, что в жаркий день выбрались из отеля. Музей очень
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    приятный, коллекция экспонатов впечатляет. Замечательный экскурсовод Нури, увлекательно преподнес материал, подробно ответил на все наши вопросы, узнали много удивительных исторических деталей и замечательно разнообразили наш пляжный отдых.

  • О
    Олег
    11 октября 2022
    Дегустация вин древней Ликии
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно и познавательно рассказывала про вино.
    Потрясающая дегустация вина, очень хорошо подобраны вина и закуски к вину. Приятная атмосфера, Алина очень интересно
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2021
    Дегустация вин древней Ликии
    Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала
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    об истоках виноделия в Турции. Затем учила нас правильно оценивать вино на цвет, запах и вкус. Было весело! Дегустация проходила на шикарной веранде с видом на море. Красивое и познавательное мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ежедневная экскурсия по археологическому музею Антальи - в мини-группе
  2. Дегустация вин древней Ликии
  3. Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Археологический музей
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в сентябре 2024
Сейчас в Анталье в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 399 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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