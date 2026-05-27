Мы привезём вас на ранчо, проведём инструктаж, а затем вы прокатитесь верхом в окрестностях Антальи. Полюбуетесь видами равнин, гор и побережья. Также доедем до пляжа — желающие смогут искупаться. Даже если вы никогда не ездили верхом, прогулка будет комфортной и запомнится надолго.
Описание экскурсии
- Инструктаж по безопасной езде и основам управления лошадью.
- Поездка верхом по равнине и в гору в сопровождении лицензированных инструкторов.
- Прогулка к пляжу и купание в море (по желанию).
Организационные детали
- Прогулка не подойдёт людям с проблемами со здоровьем, переломами или вывихами ног.
- Дети до 8 лет могут ехать только в одном седле со взрослым из семьи.
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый от 12 лет
|€55
|Детский от 5 до 11 лет
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
