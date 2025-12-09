Сказочные мозаичные светильники — один из символов Турции. Приглашаем вас прикоснуться к древнему ремеслу и украсить лампу своими руками. В этом вам поможет наш опытный мастер.
Простым дружеским языком он расскажет, какие виды декорирования ламп существуют, поможет выбрать узор и воплотить в жизнь ваши творческие идеи.
Описание мастер-класса
За 2 часа вы:
- прикоснётесь к истории мозаичных светильников
- узнаете, какое место они занимают в турецкой культуре
- услышите, какие варианты украшения ламп существуют
- рассмотрите образцы и выберете понравившийся геометрический узор
- наклеите на лампу стеклянные бусинки и кусочки мозаики специальным пинцетом
Пока ваше изделие сохнет, мы угостим вас чаем, кофе и лукумом. Затем бережно упакуем лампу — вы сможете сразу забрать её с собой.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Мастер-класс проходит в сборной международной группе параллельно на русском и английском языках
- Ограничение по возрасту 5+
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов и прогулок в родном городе. Ждём вас!
Входит в следующие категории Антальи
