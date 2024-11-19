Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника

Присоединяйтесь к мастер-классу в Анталье и создайте уникальный мозаичный светильник своими руками. Опытный мастер поможет вам выбрать узор и декорировать лампу
Сказочные мозаичные светильники - один из символов Турции. Прикоснитесь к древнему ремеслу и украсьте лампу своими руками.

Опытный мастер расскажет о видах декорирования ламп, поможет выбрать узор и воплотить ваши творческие
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идеи.

За 2 часа вы узнаете историю мозаичных светильников, их место в турецкой культуре, услышите о вариантах украшения ламп, выберете понравившийся узор и наклеите стеклянные бусинки и кусочки мозаики. Пока изделие сохнет, вас угостят чаем, кофе и лукумом. Лампу можно забрать с собой. В стоимость всё включено. Мастер-класс проходит в сборной международной группе на русском и английском языках. По запросу возможен индивидуальный формат. Ограничение по возрасту 5+

5
11 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🖌️ Создание уникального светильника
  • 📜 Прикосновение к древнему ремеслу
  • 🌟 Опытный мастер
  • 🍵 Угощение чаем, кофе и лукумом
  • 🎁 Лампа на память
    • Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Мастер-класс по созданию турецкого мозаичного светильника
    Ближайшие даты:
    Время начала: 14:00, 16:00

    Что можно увидеть

  • Мозаичные светильники

    • Описание мастер-класса

    За 2 часа вы:

    • прикоснётесь к истории мозаичных светильников
    • узнаете, какое место они занимают в турецкой культуре
    • услышите, какие варианты украшения ламп существуют
    • рассмотрите образцы и выберете понравившийся геометрический узор
    • наклеите на лампу стеклянные бусинки и кусочки мозаики специальным пинцетом

    Пока ваше изделие сохнет, мы угостим вас чаем, кофе и лукумом. Затем бережно упакуем лампу — вы сможете сразу забрать её с собой.

    Организационные детали

    • В стоимость всё включено
    • Мастер-класс проходит в сборной международной группе параллельно на русском и английском языках
    • По запросу мы можем провести мастер-класс в индивидуальном формате
    • Ограничение по возрасту 5+

    ежедневно в 14:00 и 16:00

    Выбрать дату

    Стоимость мастер-класса

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€32
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В центре Антальи
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 11 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Марина
    19 ноя 2024
    Добрая приятная атмосфера. Получились красивые светильники. Будут нам теперь напоминать о Турции. В завершение нас напоили чеюаем с лукумум.
    А
    2 ноя 2024
    Хороший мастер-класс. Расположение очень удобное (рядом с трамвайной остановкой). Обстановка приятная, располагающая к творчеству; на стенах и тумбе модели, созданные самим организатором. Организатора интересно слушать; немного рассказал про историю появления
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    светильников на понятном английском; в целом интересовался про гостей, их отдых в Турции. Для создания своего светильника все необходимое из материалов есть, во всевозможных цветах. По времени не так долго, часа 1,5. По итогу получился шикарный светильник; бабушка, дедушка и родители в восторге. Надеюсь, прослужит долго.

    Елена
    2 ноя 2024
    Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым, отдохнете от суеты жизни, два часа пролетели незаметно. Спасибо организаторам и их помощникам.
    Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и
    И
    28 окт 2024
    Была на мастер-классе. Очень приятная атмосфера. Лампы у всех получились очень красивые. Всё замечательно. Рекомендую.
    Марина
    24 окт 2024
    Я и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и его прелестной супруги! На следующий год обязательно приедем, чтобы сделать подсвечники и на мастер класс по турецкому кофе! Спасибо большое!
    Я и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и егоЯ и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и егоЯ и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и егоЯ и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и егоЯ и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и егоЯ и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и его
    Ксения
    18 окт 2024
    Очень классное мероприятие для тех, кто хочет отдохнуть от пляжа и экскурсий, покреативить, послушать немного из истории мозаики в Турции (и почему так украшены определенные здания).
    Это лучший сувенир, который поедет
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    с вами домой и будет долго напоминать о поездке в Турцию. Мероприятие проводит милейшая семья, обстановка приятная - домашняя!
    Мероприятие подойдет даже тем, кто ничего не умеет делать руками;)

    Очень рекомендую всем! И семьям, и парам, и друзьям, и компаниям!

    Очень классное мероприятие для тех, кто хочет отдохнуть от пляжа и экскурсий, покреативить, послушать немного изОчень классное мероприятие для тех, кто хочет отдохнуть от пляжа и экскурсий, покреативить, послушать немного изОчень классное мероприятие для тех, кто хочет отдохнуть от пляжа и экскурсий, покреативить, послушать немного из
    IRINA
    12 окт 2024
    Организатор чудо! подробно обо всем отвечает, потом выслали видео как из найти, скинули точку на карте, пригласили даже переводчика! Организация на высшем уровне! Мастер класс просто потрясающий! Проводят чудесная пара,
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    они очень душевные, чуткие, веселые и очень милые! Нам рассказали интересные и исторические факты и про виды ламп, даже хитрости тех кто продает такие лампы. Внимательно нам во всем помогали,поддерживали нас и развлекали по полной))Турецкая музыка, чай,вкусняшки и чудесные беседы за творческой работой просто супер! Ну и сами лампы восхитительны, настоящая медитация! Мы были в полнейшем восторге и обязательно вернемся сюда уже с детьми и мужьями! Кстати еще у них можно сделать подсвечники и еще проводят атмосферные кофейные мастер классы!
    Спасибо большое за эти чудесные эмоции! Мы навсегда запомним этот день и лампа будет дома согревать нас приятными воспоминаниями❤️

    Организатор чудо! подробно обо всем отвечает, потом выслали видео как из найти, скинули точку на карте,Организатор чудо! подробно обо всем отвечает, потом выслали видео как из найти, скинули точку на карте,Организатор чудо! подробно обо всем отвечает, потом выслали видео как из найти, скинули точку на карте,
    О
    4 окт 2024
    Очень приятная молодая семейная пара проводит мастер-класс.,У меня получилась красивейшая лампа., поставлю в спальню. Мы очень мило общались, пили чай и слушали турецкую музыку. Полный восторг!
    Очень приятная молодая семейная пара проводит мастер-класс.,У меня получилась красивейшая лампа., поставлю в спальню. Мы оченьОчень приятная молодая семейная пара проводит мастер-класс.,У меня получилась красивейшая лампа., поставлю в спальню. Мы оченьОчень приятная молодая семейная пара проводит мастер-класс.,У меня получилась красивейшая лампа., поставлю в спальню. Мы очень
    О
    29 сен 2024
    Нам очень понравился мастер-класс! Очень приветливые организаторы, удобная локация! Осталось много позитивных впечатлений и супер-лампы как прекрасный сувенир! Были с детьми 7 и 9 лет - дети с удовольствием все делали, им все объясняли и помогали. Очень рекомендуем к посещению и взрослым и детям!
    О
    27 сен 2024
    Пишу отзыв с совершено восторженным детским впечатлением. Мастер класс проводит очаровательная семейная пара Орхан и Эсра, которые как будто приглашают вас к себе домой, настолько уютной кажется обстановка. Орхан даёт
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    маленький экскурс в историю мозаики и объясняет технику выполнения работы. Для незнающих английский, приглашается русский переводчик. Но и без перевода, все понятно. Эсра помогает в выполнении, немного поправляет ваши огрехи. Я не очень сильна в творчестве, но здесь погрузилась в медитативную творческую работу, получая удовольствие от выбора рисунка, цветов и самого процесса. Эсра предлагает турецкий чай, сладости, чувствуешь себя, как дома у друзей. Потом короткая видеосьемка с вашей лампой, в темноте она загорается, и ловишь чудо. Были с мужем, в восторге оба. С нами был молодой человек из Америки, пара из Франции, все уходили с улыбками и прекрасным произведением. Очень рекомендую посетить, не пожалеете! . P.S. Ребята проводят ещё мастер класс по церемонии приготовления турецкого кофе на песке с очень красивой старинной посудой и душевной атмосферой!

    M
    27 сен 2024
    Отличный мастер-класс!
    В комфортной обстановке с Турецкой музыкой и чаем провела время.
    Организатор во всем помогал, отвечал на вопросы и даже рассказал историю мозаики разных времен.
    Я и мои друзья уже сделали лампы
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    для себя:)

    Great master class!
    I spent time in a comfortable atmosphere with Turkish music and tea.
    The organizer helped with everything, answered questions and even told the story of the mosaic from different times.
    My friends and I have already made lamps for ourselves:)

    Отличный мастер-класс!Отличный мастер-класс!Отличный мастер-класс!Отличный мастер-класс!Отличный мастер-класс!

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