Сказочные мозаичные светильники - один из символов Турции. Прикоснитесь к древнему ремеслу и украсьте лампу своими руками.
Опытный мастер расскажет о видах декорирования ламп, поможет выбрать узор и воплотить ваши творческие
Опытный мастер расскажет о видах декорирования ламп, поможет выбрать узор и воплотить ваши творческие
5 причин купить этот мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00
Что можно увидеть
Описание мастер-класса
За 2 часа вы:
- прикоснётесь к истории мозаичных светильников
- узнаете, какое место они занимают в турецкой культуре
- услышите, какие варианты украшения ламп существуют
- рассмотрите образцы и выберете понравившийся геометрический узор
- наклеите на лампу стеклянные бусинки и кусочки мозаики специальным пинцетом
Пока ваше изделие сохнет, мы угостим вас чаем, кофе и лукумом. Затем бережно упакуем лампу — вы сможете сразу забрать её с собой.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Мастер-класс проходит в сборной международной группе параллельно на русском и английском языках
- По запросу мы можем провести мастер-класс в индивидуальном формате
- Ограничение по возрасту 5+
ежедневно в 14:00 и 16:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов в родном городе. Ждём вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
19 ноя 2024
Добрая приятная атмосфера. Получились красивые светильники. Будут нам теперь напоминать о Турции. В завершение нас напоили чеюаем с лукумум.
А
Анна
2 ноя 2024
Хороший мастер-класс. Расположение очень удобное (рядом с трамвайной остановкой). Обстановка приятная, располагающая к творчеству; на стенах и тумбе модели, созданные самим организатором. Организатора интересно слушать; немного рассказал про историю появления
Елена
2 ноя 2024
Посетили мастер-класс с внучкой. Очень понравилось: интересно, познавательно, душевно. Очень приятная компания, рекомендую всем друзьям и знакомым, отдохнете от суеты жизни, два часа пролетели незаметно. Спасибо организаторам и их помощникам.
И
Ирина
28 окт 2024
Была на мастер-классе. Очень приятная атмосфера. Лампы у всех получились очень красивые. Всё замечательно. Рекомендую.
Марина
24 окт 2024
Я и мои подруги в восторге!!!! Мы такие красивые лампы сделали под руководством Охрана и его прелестной супруги! На следующий год обязательно приедем, чтобы сделать подсвечники и на мастер класс по турецкому кофе! Спасибо большое!
Ксения
18 окт 2024
Очень классное мероприятие для тех, кто хочет отдохнуть от пляжа и экскурсий, покреативить, послушать немного из истории мозаики в Турции (и почему так украшены определенные здания).
Это лучший сувенир, который поедет
Это лучший сувенир, который поедет
IRINA
12 окт 2024
Организатор чудо! подробно обо всем отвечает, потом выслали видео как из найти, скинули точку на карте, пригласили даже переводчика! Организация на высшем уровне! Мастер класс просто потрясающий! Проводят чудесная пара,
О
Оксана
4 окт 2024
Очень приятная молодая семейная пара проводит мастер-класс.,У меня получилась красивейшая лампа., поставлю в спальню. Мы очень мило общались, пили чай и слушали турецкую музыку. Полный восторг!
О
Ольга
29 сен 2024
Нам очень понравился мастер-класс! Очень приветливые организаторы, удобная локация! Осталось много позитивных впечатлений и супер-лампы как прекрасный сувенир! Были с детьми 7 и 9 лет - дети с удовольствием все делали, им все объясняли и помогали. Очень рекомендуем к посещению и взрослым и детям!
О
Ольга
27 сен 2024
Пишу отзыв с совершено восторженным детским впечатлением. Мастер класс проводит очаровательная семейная пара Орхан и Эсра, которые как будто приглашают вас к себе домой, настолько уютной кажется обстановка. Орхан даёт
M
Mariam
27 сен 2024
Отличный мастер-класс!
В комфортной обстановке с Турецкой музыкой и чаем провела время.
Организатор во всем помогал, отвечал на вопросы и даже рассказал историю мозаики разных времен.
Я и мои друзья уже сделали лампы
В комфортной обстановке с Турецкой музыкой и чаем провела время.
Организатор во всем помогал, отвечал на вопросы и даже рассказал историю мозаики разных времен.
Я и мои друзья уже сделали лампы
Входит в следующие категории Антальи
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