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маленький экскурс в историю мозаики и объясняет технику выполнения работы. Для незнающих английский, приглашается русский переводчик. Но и без перевода, все понятно. Эсра помогает в выполнении, немного поправляет ваши огрехи. Я не очень сильна в творчестве, но здесь погрузилась в медитативную творческую работу, получая удовольствие от выбора рисунка, цветов и самого процесса. Эсра предлагает турецкий чай, сладости, чувствуешь себя, как дома у друзей. Потом короткая видеосьемка с вашей лампой, в темноте она загорается, и ловишь чудо. Были с мужем, в восторге оба. С нами был молодой человек из Америки, пара из Франции, все уходили с улыбками и прекрасным произведением. Очень рекомендую посетить, не пожалеете! . P.S. Ребята проводят ещё мастер класс по церемонии приготовления турецкого кофе на песке с очень красивой старинной посудой и душевной атмосферой!