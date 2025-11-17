Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на пиратской яхте вдоль побережья Кемера! Вас ждут живописные бухты, весёлые развлечения, пенная вечеринка и остановки для купания в бирюзовой воде. Это идеальный день на море — для всей семьи или компании друзей!
Описание водной прогулки
Незабываемое морское приключение Погрузитесь в настоящее морское приключение на стилизованной яхте в духе пиратской эпохи! Яркий декор, флаги, деревянные элементы и антураж корабля перенесут вас в атмосферу захватывающих морских сражений и легенд. Но не волнуйтесь — опасностей не будет, только море, солнце и веселье! Развлечения и отдых Во время путешествия мы пройдём вдоль потрясающего побережья Кемера, туда, где горы встречаются с лазурными водами. Яхта сделает остановки в живописных бухтах, куда невозможно добраться с суши. Вас ждут купание в кристально чистой воде, солнечные ванны и захватывающие виды. Мы бросим якорь в четырёх уникальных местах: древний порт Фазелис с его античными руинами, таинственный залив Клеопатры, живописная гавань Кемера и тихий, умиротворённый Райский залив. На каждой остановке будет время для купания и отдыха. На борту вас ждут развлечения: шоу-программа с играми и конкурсами, зажигательная музыка и пенная вечеринка. Можно заглянуть в бар, перекусить, освежиться напитками и насладиться отпуском на полную! Важная информация:
Не забудьте солнцезащитные средства, купальники, полотенце.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Залив Клеопатры
- Райский залив
- Гавань Кемера
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Купание в бухтах
- Шоу-программа на борту
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Фото/видео от команды
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Не забудьте солнцезащитные средства
- Купальники
- Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
