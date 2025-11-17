Незабываемое морское приключение Погрузитесь в настоящее морское приключение на стилизованной яхте в духе пиратской эпохи! Яркий декор, флаги, деревянные элементы и антураж корабля перенесут вас в атмосферу захватывающих морских сражений и легенд. Но не волнуйтесь — опасностей не будет, только море, солнце и веселье! Развлечения и отдых Во время путешествия мы пройдём вдоль потрясающего побережья Кемера, туда, где горы встречаются с лазурными водами. Яхта сделает остановки в живописных бухтах, куда невозможно добраться с суши. Вас ждут купание в кристально чистой воде, солнечные ванны и захватывающие виды. Мы бросим якорь в четырёх уникальных местах: древний порт Фазелис с его античными руинами, таинственный залив Клеопатры, живописная гавань Кемера и тихий, умиротворённый Райский залив. На каждой остановке будет время для купания и отдыха. На борту вас ждут развлечения: шоу-программа с играми и конкурсами, зажигательная музыка и пенная вечеринка. Можно заглянуть в бар, перекусить, освежиться напитками и насладиться отпуском на полную! Важная информация:

Не забудьте солнцезащитные средства, купальники, полотенце.