Старый порт – экскурсии в Анталье

Найдено 13 экскурсий в категории «Старый порт» в Анталье, цены от €30, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156125 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 230 за всё до 6 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Анталье
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
43 за человека
Бирюзовый залив Антальи: прогулка по лучшим смотровым
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию
Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
143122 за всё до 4 чел.
Ночная сказка старой Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
157 за всё до 3 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5542 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • A
    Anna
    28 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • S
    Stepan
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Старый город Антальи: от истоков до наших дней
    Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
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    вопросам. Очень интересно и познавательно! Комфортный маршрут, узнала про историю страны и города. С уверенностью могу рекомендовать Угура и его экскурсии. Спасибо большое!

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
    читать дальше

    (дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!

    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего
  • Р
    Регина
    16 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Анталье
    Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Влюбиться в Старый город Антальи
    Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый порт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Старый город Антальи: от истоков до наших дней
  2. Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
  3. Старая Анталья - путешествие в прошлое
  4. Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать
  5. По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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