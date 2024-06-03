1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Антальи: путешествие сквозь века
Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У ворот Адриана
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
156€125 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257€206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города
Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города
Начало: В Старом городе Калеичи
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Анталье: Калеичи и его секреты
Приключение по Анталье: откройте для себя Старый город и его исторические сокровища в компании знающего гида
Начало: На площади Республики в Анталье
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Старый город Антальи: Калеичи, ворота Адриана, минарет Йивли
Прогулка по аутентичному кварталу Калеичи в Анталье. Увидите главные достопримечательности, уютные уголки, панорамные виды и узнаете легенды города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
€43 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию
Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
143€122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная сказка старой Антальи
Погрузитесь в атмосферу ночной Антальи: исторические здания и улочки Старого города ждут вас после заката
Начало: На входе в Старый город
14 июня в 19:30
15 июня в 19:30
€157 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Увидеть следы всех древних цивилизаций в истории региона
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
55€42 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- AAnna28 мая 2024У Турана отличный русский. Он рассказал много интересного о турецкой культуре и истории. Время пронеслось незаметно. Спасибо за экскурсию!
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- SStepan27 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо! Рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Я осталась очень довольна экскурсией с Угуром! Все было оперативно организовано, пунктуально, Угур был всегда на связи, помог по моим
- ААнастасия23 мая 2024Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
- РРегина16 мая 2024Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
- ААнна15 мая 2024Чудесно прогулялись, много интересных фактов из истории Турции, соотнесла разрозненные факты! Гид был приятен и не спешил, это была как прогулка со старым знакомым 🙏 Спасибо большое!
- ССветлана11 мая 2024Экскурсию вела гид Икбаль, помимо профессионализма и опыта в общении с туристами, она настоящий эксперт и историк, а также человек, который влюблен в эти места и с удовольствием делится знаниями об этом месте) мне очень повезло, такое бывает очень редко
- ЮЮлия11 мая 2024Нам понравилась эта экскурсия. Туран показал нам красивые улочки старого города, угостил чаем. Экскурсия прошла легко и интересно. Рекомендуем эту экскурсию для знакомства со Старым городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый порт»
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