Индивидуальная
до 5 чел.
Из Антальи - на горное озеро Салда
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
«Самое интересное об озере Салда»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
«Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€350 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Антальи - к Зелёному каньону
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
«Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться»
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00
22 янв в 07:00
26 янв в 07:00
€56 за человека
Групповая
Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Памуккале и озеро Салда предлагают уникальные впечатления и незабываемые виды
Начало: Ваш отель
«Вы отправитесь в Таврские горы, среди которых затеряно глубокое бирюзовое озеро с кристально чистой водой и белоснежным песчаным пляжем»
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
$38 за человека
-
17%
Групповая
4 Чуда: Озеро Салда, Памуккале, Иераполис, и Бассейн Клеопатры из Антальи
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Озеро Салда: Мальдивы Турции Озеро Салда — одно из самых удивительных природных чудес Турции, с белоснежными пляжами и потрясающей бирюзовой водой, которые напоминают Мальдивы»
$50
$60 за человека
-
20%
Групповая
Рай на Земле: озеро Салда и белоснежные травертины Памуккале из Антальи
Начало: С вашего отеля
«В рамках нашей экскурсии вы посетите два удивительных места — кристально чистое вулканическое озеро Салда, прозванное «турецкими Мальдивами», и знаменитое Памуккале, что в переводе означает «Хлопковый замок»»
Расписание: Вторник, четверг и воскресенье (время отслеживайте в календаре цен)
$56
$70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии: Озеро Салда — это не только самое глубокое и чистое пресное озеро в Турции, ну и просто космическое место для отдыха»
Расписание: По договоренности
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на «Турецкие Мальдивы» к озеру Салда
Начало: По договоренности
«Об экскурсии Озеро Салда местные жители называют «Турецкими Мальдивами»»
Расписание: по договорённости
$440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по древнему городу Сагалассос с посещением озера Салда
Начало: Обговаривается лично
«А также отправитесь в горы и отдохнете на озере Салда, словно сошедшем с красочной открытки»
$1000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Кибира и лазурное озеро Салда
Откройте тайны древнего города Кибира и насладитесь видами озера Салда. Уникальная экскурсия в провинции Бурдур подарит вам незабываемые впечатления
«Вы насладитесь дикой красотой озера и сделаете яркие снимки лазурных вод с белоснежным пляжем»
Завтра в 11:00
22 янв в 08:00
€440 за всё до 4 чел.
