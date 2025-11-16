Откройте для себя уникальное природное чудо — Памуккале. Вас ждет античный город Иераполис, белые травертины и легендарный бассейн Клеопатры. Программа также включает дегустацию местных вин и остановку на обед.
Эта насыщенная экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и красоте Турции.
Описание экскурсииПамуккале — уникальное место, где природа и история сливаются в незабываемом тандеме. Белоснежные травертины, наполненные термальной водой, поражают своей красотой и кажутся нереальными, словно декорации к фильму. Но это лишь часть волшебства! Под землёй скрываются тайны многовековой истории, которые вы откроете в античном городе Иераполис. Наша экскурсия начинается с комфортного трансфера из вашего отеля и вкусного завтрака в пути. Первая остановка — озеро Салда, которое называют турецкими Мальдивами. Белоснежные берега и кристально чистая вода создают потрясающую атмосферу для отдыха и фотографий. После этого вы посетите фабрики текстиля и оникса, где сможете не только увидеть традиционные изделия, но и приобрести их. Далее вас ждёт главная цель поездки — Памуккале. Прогулка по белым травертинам, знакомство с древним Иераполисом и купание в легендарном бассейне Клеопатры сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым. На обратном пути мы посетим винодельню с дегустацией местных ароматных вин. Псле чего вы вернётесь в свой отель, полные новых эмоций и впечатлений. Памуккале и озеро Салда — это больше, чем экскурсия. Это путешествие, которое останется в вашем сердце навсегда! Сбор по отелям, время зависит от региона и отеля конкретно 07:30 — Завтрак 08:30–09:30 — Озеро Салда 10:00–10:30 — Ониксовая фабрика 11:30–14:00 — Памуккале (Иераполис, Травертины, бассейн Клеопатры) 14:00 — Обед 15:00 — Дегустация вин 19:00 — Ужин 21:00 — … Возвращение в отели (время зависит от региона и отеля конкретно) Важная информация:
- Вы можете выбрать экскурсию с входными билетами в Памуккале и Иераполис или без них. Программа без входных билетов включает только трансфер, услуги гида и обед; ужин в вашем отеле.
- Экскурсия длится 16 часов, включая трансфер из Кемера и обратно;
- С собой нужно взять: паспорт, удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, купальник, полотенце и деньги для дополнительных расходов.
Вторник, четверг, воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале (Белые Травертины): Уникальные термальные бассейны, созданные природой. Белоснежные террасы и кристально чистая вода создают потрясающий пейзаж, по которому можно прогуляться босиком и насладиться красотой
- Античный город Иераполис: Древний город, основанный во II веке до Н.Э. Вы увидите руины амфитеатра, храмы, древние улицы и некрополь - одно из крупнейших античных кладбищ Турции
- Бассейн Клеопатры: Легендарный термальный бассейн с тёплой минеральной водой, окружённый остатками древних колонн. Идеальное место для расслабления и прикосновения к истории
- Озеро Салда: «Турецкие Мальдивы» с белоснежными берегами и бирюзовой водой. Остановка у этого живописного озера позволит вам насладиться его красотой, сделать яркие фотографии и отдохнуть перед основной программой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Завтрак
- Обед
- Ужин, если не успевают к ужину в отель
- Вход в Памуккале и Иераполис (при покупке экскурсии с входом).
- Озеро Салда
Что не входит в цену
- Напитки
- Вход в бассейн Клеопатры
- Вход в Памуккале и Иераполис (при покупке экскурсии без входа).
- Ужин если успевают к ужину в отель
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
