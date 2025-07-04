О Ольга

Я много где была в Турции, но Памуккале удивило своей природной энергетикой. Всё очень тихо, спокойно и как будто вне времени. Белые каскады словно переливаются на солнце, а вода течёт неспешно и создаёт ощущение умиротворения. Я сидела на одном из уступов, смотрела вдаль и просто дышала. Такие моменты остаются в памяти надолго. Просто супер. Виктория - очень хороший гид.