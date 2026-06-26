Параглайдинг — это сочетание ярких эмоций, захватывающих панорам и полной безопасности в сопровождении профессиональных пилотов. В программе — старт с живописной горы, плавный полёт над городом, пляжем Клеопатры и лазурным морем. И конечно, создание воспоминаний на всю жизнь.
Описание экскурсии
Старт проходит на вершине Таврских гор, откуда открываются панорамные виды на побережье, город и бескрайнее Средиземное море. Во время полёта вы увидите знаменитый пляж Клеопатры с золотистым песком и прозрачной водой, историческую крепость Аланьи, расположенную на скалистом полуострове, Красную башню и порт с прогулочными яхтами. Особенно впечатляют контраст между горами, зелёными лесами и бирюзовым морем, а также вид на городскую линию побережья с высоты нескольких сотен метров.
Примерный план программы
- Трансфер из отеля
- Прибытие на площадку и инструктаж по безопасности
- Подъём на стартовую площадку в горах
- Подготовка оборудования и полёт (10–15 минут в зависимости от погодных условий)
- Приземление на пляже Клеопатры
- Обратный трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость программы входят трансфер, страхование, необходимая экипировка и тандемный полёт с профессиональным инструктором.
- Полёты проводятся только при подходящих погодных условиях и безопасной силе ветра. В случае неблагоприятной погоды полеё может быть перенесён на другое время или день
- Длительность полёта может меняться в зависимости от погодных условий, направления ветра, уровня влажности, температуры воздуха и общего веса участника.
- Во время полёта пилот выполняет фото- и видеосъёмку. После приземления материалы можно приобрести по желанию. Использование собственных телефонов, камер и другой техники во время полёта не допускается из соображений безопасности.
- Для участия действуют следующие ограничения:
— максимальный вес мужчин — до 110 кг
— максимальный вес женщин — до 100 кг
— максимальный рост — до 2 метров
— минимальный возраст участника — 7 лет (от 20 кг)
- При бронировании также доступен тариф «Гость». В этом случае сопровождающий остаётся на пляже Клеопатры, где сможет наблюдать за полётом и встретить участника во время посадки
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€90
|Гость
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 377 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Параглайдинг в Анталье»
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
€60 за человека
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду - из Анталии
Провести день на воде с живописными панорамами и остановками для купания
Начало: Около вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
€35 за человека
Индивидуальная
Конные прогулки в лесу или у моря в Анталье
Освоить навыки верховой езды и почувствовать контакт с лошадью на спокойном маршруте
Начало: На ранчо в пригороде Антальи
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
€55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Древняя Анталия, живописные Дюденские водопады и прогулка на теплоходе
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: Каждый день в 8:00
$49 за человека
€90 за человека