Занимайте места в джипах с открытым верхом — по извилистым тропам и мимо затерянных деревушек вы отправитесь прочь от городского шума и суеты. Туда, где высятся Таврские горы, а у отвесных скал шумят бурные потоки. В каньоне Тазы будет свободное время, чтобы погулять. А любители экстрима смогут сплавиться по реке на рафтах.
Описание экскурсии
Путешествие по бездорожью. На автобусах вы доберётесь до точки старта — здесь уже ждут мощные внедорожники с открытым верхом. Вы промчитесь по извилистым дорогам, через леса и мимо затерянных в Таврских горах деревушек.
Каньон Тазы. Перед вами откроется величественный пейзаж: отвесные скалы, расступившиеся под напором лазурной реки. У вас будет свободное время, чтобы погулять, а затем — обед. Желающие сплавятся по бурным потокам на рафте.
Организационные детали
- Трансфер, страховка и обед включены в стоимость
- Напитки и рафтинг оплачиваются дополнительно
- Экскурсия проходит в горах — будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам
- Возьмите с собой ветровку или кофту, а также удобную обувь для прогулки по каменистой местности, головной убор и солнцезащитные очки, воду, лёгкие закуски
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€36
|Дети от 6 до 11 лет вкл.
|€27
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
