А после на кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
Описание экскурсии
Сафари и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.
Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.
Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.
По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.
Кому подойдёт поездка
Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Программа
- Сбор путешественников и отправление из отеля (08:00—09:00)
- Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
- Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
- Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
- Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
- Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
- Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
- Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30—16:00)
- Отправление с базы Бешконак
- Возвращение в отели (19:00—20:00)
Организационные детали
Как проходит поездка
— Обратите внимание: это видовая прогулка без исторического сопровождения. У всей группы будет русско- и англоговорящий координатор. Перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Расстояние от центра Антальи до каньона Кёпрюлю 95 км
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран.
Что входит в стоимость
— Трансфер от и до места проживания
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— вход на смотровую площадку каньона Тазы: 45 лир взрослый, 25 лир ребёнок
— напитки и лепешки гёзлеме
— завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— специальная обувь для рафтинга: €5 — аренда; €10 — покупка
— гидрокостюм для рафтинга — €5
— специальные очки для рафтинга — €4
— бандана — €4
— водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— печатное фото с прогулки и/или видео на флешке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€40
|От 7 до 11 лет
|€25
|Дети до 6 лет (с посадочным местом)
|€25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)
Спасибо большое за Ваш отзыв.
Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.
В описании экскурсии у нас