Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе мы отвезём вас к точке старта. Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке. А после на кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сафари и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

Сбор путешественников и отправление из отеля (08:00—09:00)

Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30

Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)

Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)

Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах

Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга

Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками

Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30—16:00)

Отправление с базы Бешконак

Возвращение в отели (19:00—20:00)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без исторического сопровождения. У всей группы будет русско- и англоговорящий координатор. Перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов

— Расстояние от центра Антальи до каньона Кёпрюлю 95 км

— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора

— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах

— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников

— На прогулке будут гости из разных стран.

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания

— Страховка во время поездки

— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла

— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— вход на смотровую площадку каньона Тазы: 45 лир взрослый, 25 лир ребёнок

— напитки и лепешки гёзлеме

— завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)

— специальная обувь для рафтинга: €5 — аренда; €10 — покупка

— гидрокостюм для рафтинга — €5

— специальные очки для рафтинга — €4

— бандана — €4

— водонепроницаемый чехол для телефона — €8

— байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)

— печатное фото с прогулки и/или видео на флешке