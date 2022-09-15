Мои заказы

По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари

Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе мы отвезём вас к точке старта. Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке.

А после на кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
4.6
13 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари

Описание экскурсии

Сафари и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отеля (08:00—09:00)
  • Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
  • Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
  • Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
  • Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
  • Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
  • Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
  • Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30—16:00)
  • Отправление с базы Бешконак
  • Возвращение в отели (19:00—20:00)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без исторического сопровождения. У всей группы будет русско- и англоговорящий координатор. Перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Расстояние от центра Антальи до каньона Кёпрюлю 95 км
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран.

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— вход на смотровую площадку каньона Тазы: 45 лир взрослый, 25 лир ребёнок
— напитки и лепешки гёзлеме
— завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— специальная обувь для рафтинга: €5 — аренда; €10 — покупка
— гидрокостюм для рафтинга — €5
— специальные очки для рафтинга — €4
— бандана — €4
— водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— печатное фото с прогулки и/или видео на флешке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€40
От 7 до 11 лет€25
Дети до 6 лет (с посадочным местом)€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
4
3
1
2
1
Кристина
Поездка понравилась, но, как и многих, смутили организационные моменты. Автобус вас привозит - и вы в «открытом плавание» оказываетесь. Куда идти, кому вы оплатили, где вещи оставить - всё в
читать дальшеуменьшить

тумане. Привозит водитель вас и ожидает там целый день, однако если нужны вещи - его ещё поискать надо будет. В итоге образуются группы, с иностранцами в том числе. В нашей группе было больше русскоговорящих и соотвественно говорили на русском, что очевидно было удобно не для всех. Сначала был сплав, очень интересный, но сомневаюсь, что протяженностью в 10 км. Инструктаж по технике безопасности - тоже слишком громкие слова) было - вот так назад, вот так вперёд и всё - поплыли) обувь стоит 7 долларов, но это покупка, а не аренда. Очень многие были в кроссовках, сандалях и даже в шлепках - и все нормально. Так что тут лишь вопрос вашего комфорта. Гидрокостюм и вовсе лишнее, но мы его и не видели. Продают чехлы на телефон от воды, у нас был свой - это прям нужная вещь 🙌🏻 Далее был вкусный обед и после уже джипинг и каньон. По возвращению с каньона тоже начинается поиск в тумане) мы ещё минут 40 просто ждали, тех людей, кто ехал с нами из Анталии. В целом конечно, это всё мелочи по сравнению с впечатлениями, опытом, эмоциями.

Поездка понравилась, но, как и многих, смутили организационные моменты. Автобус вас привозит - и вы вПоездка понравилась, но, как и многих, смутили организационные моменты. Автобус вас привозит - и вы вПоездка понравилась, но, как и многих, смутили организационные моменты. Автобус вас привозит - и вы в
Вам был полезен этот отзыв?
Oleg
Поездка оставила море положительных впечатлений. Единственное, что вызывало неудобства - хромающая организация на базе. Было непонятно, как группы формируется, с кем идти, куда, где вещи оставить чтобы потом забрать и так далее. Но в целом нам очень понравилось, с радостью бы повторили этот опыт (но только в более прохладное время.
Поездка оставила море положительных впечатлений. Единственное, что вызывало неудобства - хромающая организация на базе. Было непонятно,Поездка оставила море положительных впечатлений. Единственное, что вызывало неудобства - хромающая организация на базе. Было непонятно,Поездка оставила море положительных впечатлений. Единственное, что вызывало неудобства - хромающая организация на базе. Было непонятно,
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия очень интересная, виды захватывающие, но нет организации, постоянно нужно что-то ждать, ничего непонятно на рафтинге что куда. Много времени просто так тратиться. Эту экскурсию можно гораздо раньше закончить. Не
читать дальшеуменьшить

удобно что всех сразу сноняют на рафтинг, а потом везут фотографироваться. Все жаловались, что гиды обещают сначала каньон, а там говорят сначала рафтинг, потому что такая программа. Но удалось покататься и на зип лайне, хотя в экскурсии не предлагали оплатить это заранее

Вам был полезен этот отзыв?
о
Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище.
Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Организация мероприятия ужасная. Туристов с разных маршрутов собирают в кучу и не могут их разрулить. Никакой исторический материал не рассказан, гида нет, только инструкторы. Русскоговорящих инструкторов не было. Непонятные шутки
читать дальшеуменьшить

(веслом по каске, вход в ледяную воду для фото, даже если ты сказал, что фото брать не будешь, внезапные брызги в лицо- это всё шутки) никаких пояснений, что происходит и когда всё начнётся. Сам сплав по реке красивый, но не экстремальный. Поездкой на джипе довольны (водитель без нареканий) каньон Тазы волшебный. Жаль, что остановка одна и всего 20 мин. Обед вкусный. Трансфер в Аланию занял 3 часа в одну сторону. Гидрокостюмы сдаются в аренду, обувь только продаётся.

Организация мероприятия ужасная. Туристов с разных маршрутов собирают в кучу и не могут их разрулить. Никакой
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,

Спасибо большое за Ваш отзыв.

Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.

В описании экскурсии у нас
читать дальшеуменьшить

прописано:
Как проходит поездка
Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор; перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов.
В каждой лодке нет русскоговорящего гида, который будет Вам рассказывать историю Турции) Это экскурсия совершенно другого формата.

Чтобы скучно не плыть в лодках ребята развлекают гостей, проводят водные войны между лодками и тому подобное. Заходят в воду перед сплавом специально, чтобы тело окунулось в холодную горной реки воду, и когда гости сядут на лодки, их в шок не привела вода и они не побросали весла)

Сплав 1-2 категория на этой реке. На побережье нет другого места и реки, где можно проводить рафтинг экстремальный)

Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Были на экскурсии 12.05 в самый разгар локдауна. И это было лучшее решение, потому что людей не так много как летом в самый сезон. Впечатлений от рафтинга и каньона, как и фотографий очень много, такие моменты веселые запоминаются надолго. Спасибо Геннадию, который нас сопровождал, очень атмосферный грузинский мужчина.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари»

Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
Багги
12 часов
13 отзывов
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€55 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
На лодке
Сплавы и рафтинг
10 часов
7 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€22 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€30 за человека
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Сплавы и рафтинг
Джиппинг
9 часов
31 отзыв
Групповая
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю, квадросафари, сафари на внедорожниках
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
$37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€40 за человека