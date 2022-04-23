ежедневно в 08:30

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.
Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.
— Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)
— Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки.
— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек
— На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском.
— Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 60 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски.
— Расстояние от центра Антальи до каньона — 95 км
— Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
— Трансфер от/до отеля
— Страховой полис на время сплава
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
— Общие надувные лодки и весло
— Только для наших гостей 2-местная байдарка (о желании плыть на ней сообщите во время раздачи шлемов и жилетов)
— Обед (курица, рис/макароны, салат)
— Напитки (2$; пиво — 5$) и лепешки гезлеме (2$)
— Специальная обувь для рафтинга — 8$
— Гидрокостюм для рафтинга — 5$
— Видео (на CD/флешке) — 30$
— Зиплайн — 10$