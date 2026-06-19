ежедневно в 08:30

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Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен групповой трансфер на автобусе.
4.3
8 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи

Описание экскурсии

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.

Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.

Программа

  • 08:00 — 09:00 — отправление из отелей (в регионе Анталья). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
  • Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
  • Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
  • Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
  • Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
  • Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
  • Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
  • Трансфер обратно в отель
  • 18:00 — 19:00 — возвращение в отель (в регионе Анталья)

Организационные детали

Важно знать о формате

  • Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков).
  • Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки.
  • Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек

Как проходит поездка

  • На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском
  • Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски
  • Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
  • Расстояние от центра Антальи до каньона — 95 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля
— Страховой полис на время сплава
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
— Общие надувные лодки и весло
— Обед (курица, рис/макароны, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки и лепешки гёзлеме
— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка)
— Гидрокостюм для рафтинга — €5
— Специальные очки для рафтинга — €4
— Бандана — €4
— Водонепроницаемый чехол для телефона — €8
— Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее)
— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке
— Зиплайн — €10

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 12 лет и старше€22
Дети от 7 до 11 лет€15
Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Spasibo bolsheje!
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Наталья
Забрали вовремя. Небольшие организационные ожидания совсем не раздражали. В это время можно полюбоваться красивыми видами. Мы сплавлялись в купальнике + футболка(можно было и рубашечку легкую)+ коралки. На лицо - обязательно
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защиту от загара. Для телефона- спец. чехол. В лодку мы ничего не брали, в лодке была вода. Думаю, что можно взять маленькую бутылку воды, если перевернетесь - не жалко. Есть спец. мешки для сплавов- в них вещи не тонут. Это все продаётся на месте,но дорого. Лучше озаботиться заранее. Сплав весёлый, вода холодная, но купались даже дети, всем нравилось.

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А
Все прошло отлично. Только дорога выматывает. Туда ехали 3 часа, обратно 2.
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А
Ввезде приходится ждать, но при этом сам рафтинг на ОТЛИЧНО, вы будете купаться, нырять, брызгаться в сосдение лодки, кричать считалки и в целом классно проводить время.
Суммарно вы плывете часа 2.5-3.
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В целом неплохо, но учтите, что вас забирают рано утром(если у вас дети до 6 лет, то вы их будете держать на руках в автолайне), по пути вы заезжаете в 10.20 где-то в туалет, там стоите минут 30-40, дальше на базе самые последние выдвигаетесь на рафтинг - около 11.30(если у вас нет багги или квадроциклов). Потом идете по мосту старому и бодирафтинг - это все до 12.15, затем ждете всех с квадропрогулки до 13.00. В лодку вы сядите где-то в 13.10. При этом доступ к своим вещам, которые вы оставите будет ТОЛЬКО на финише(в 17.00), по пути вся вода стоит 1 евро. Первая остановка в 14.00 не с обедом, а с лепешками, естественно за деньги. Вторая с зиплайном, где вы тоже ждете всех, кто на зиплайне. Обед у нас начался где-то в 15.30. Вода на обеде платная. Окончание сплава в 17.00, где вы ещё час ждете пока ребята продадут фото и покажут видео, до 18.00 и назад домой.
Сам сплав длиться с 13.10 до 14.00 первая часть, потом с 14 до 14.30 до зиплайна. С 14.45 - 15.25 на базу, с базы в 16.15-17.00.

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Павел
Программа не соответствует описанию на сайте, реальный план такой: трансфер, всем навязывают тапки/перчатки и доп развлечения, а именно короткие покатушки на багги по пыли и грязи и ещё более короткий
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зип-лайн. Если не брать доп услуги то ожидание по 30-40 минут на каждой остановке. Всем выдают весло, каску, жилет. Распределяют по лодкам. Необходимо грести и тут выступает новая проблема - команда очень интернациональная у нас из 9 человек в лодке было 2 русских, остальные турки или арабы. Команды от капитана были на турецком или арабском - ни фига не понятно. В итоге лодка 2 раза налетала на мель и один раз плохо вошли в пороги - чуть не вылетели с лодки. А в остальном если не считать минусов выше сплав весёлый и местами с адреналином. Лодок много все брызгают друг в друга веслами. Сухим точно ни кто не выйдет, но это и здорово.

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Katerina
Отличная организация рафтинга, спасибо большое 👏
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