День на турецких Мальдивах: остров Сулуада и бухта Адрасан

Отправиться в морское путешествие из Антальи, поплавать в бухтах и насладиться вкусным обедом
Пляжи с белоснежным песком, кристальная вода и релакс — мечтаете о таком отдыхе? Тогда эта поездка — для вас! Вы отправитесь к острову, который не зря называют турецкими Мальдивами. Искупаетесь в Средиземным море, сделаете красочные фото и пообедаете на борту. Поездка не предполагает экскурсии с гидом, вас будет сопровождать приветливый экипаж корабля.
Описание трансфер

  • Вы отправитесь в морское путешествие из бухты Адрасан — одной из самых живописных на побережье.
  • На уютном кораблике пройдёте вдоль берега, сделаете остановки в уединённых бухтах и на острове Сулуада.
  • Искупаетесь в кристально чистой воде и устроите фотопаузу среди природных декораций.
  • А в перерыве между заплывами — обед на борту.
  • Весь день — это неспешная череда впечатлений, в котором сочетаются тёплое море, простор и красота.

Почему стоит поехать с нами:

  • Дружелюбная команда и внимание к деталям — всё для вашего комфорта.
  • Без гонки по маршруту — время на каждой остановке достаточно, чтобы не торопясь искупаться, загореть или просто полежать у воды.

Организационные детали

  • Это поездка без сопровождения русскоговорящего гида. Но команда корабля будет делать анонсы на русском, английском и немецком языках.
  • На лодке есть спасательные жилеты.
  • В стоимость входит: трансфер на автобусе — от отеля до бухты и обратно; обед — в зависимости от дня это котлеты, курица, рыба, рис, спагетти салат и арбуз/дыня.
  • Напитки оплачиваются отдельно (алкоголь с собой строго запрещён).
  • Примерный тайминг поездки: дорога туда-обратно — 4 часа, время для отдыха — 5 часов.

ежедневно в 07:15

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети 13-18 лет€50
Дети 8-12 лет€50
Дети до 7 лет€25
0-3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ализа
Ализа — Организатор в Анталье
Мы верим, что путешествия — это не только переезд из одного места в другое, но и настоящее приключение, способное подарить яркие эмоции и незабываемые впечатления. Мы предлагаем тщательно продуманные маршруты, которые
сочетают в себе культуру, историю и природу. Вместе с нашими партнёрами создаём программы, которые позволяют глубже узнать страну, почувствовать её атмосферу и окунуться в местную жизнь. Мы поддерживаем устойчивый туризм и с уважением относимся к окружающей среде и культурному наследию. Каждое путешествие — это новая история, которую вы создаёте вместе с нами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
5
1
4
3
2
1
Татьяна
20 окт 2025
Красивый остров с чистейшей водой и прекрасными видами. Берите с собой аква-обувь - пляж галечный, босиком ходить неудобно и медленно) команда корабля отлично поднимает настроение весёлой зажигательной музыкой, можно танцевать) рекомендую
