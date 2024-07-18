Приготовьтесь к захватывающему приключению на море в Анталье! Наш рыболовный тур предоставит вам уникальную возможность насладиться прекрасным морем и поймать свою удачу в водах Турецкой Ривьеры.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание водной прогулки
Что включено в тур:Профессиональное снаряжение: Вас оснастят всем необходимым снаряжением — удилищами, крючками и наживкой. Даже если вы новичок в рыбалке, наши опытная команда поможет вам. Исследование моря: Вы отправитесь в путешествие на лодке, окруженной бирюзовыми водами Средиземного моря. Наша команда знает лучшие места для ловли рыбы. Улов: Попробуйте удачу и поймайте разнообразные виды рыбы, включая морского окуня, лаврака и много других. Ловля рыбы на открытом море — это непередаваемый опыт! Питание: В течение тура вам приготовят на борту свежую рыбу, которую вы поймали, а также другие закуски. Расслабление и наслаждение: Проведите время на солнце, наслаждаясь видами и прохладным бризом моря. Этот тур идеален для семей и друзей, желающих провести время на свежем воздухе. Не упустите шанс на удивительный день рыбалки в Анталье. Забронируйте свой рыболовный тур сегодня и подарите себе возможность пережить незабываемое морское приключение!
Понедельник, Четверг, Суббота
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 6+
|$63
|Дети от 0 до 5 лет
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
Что включено
- Трансфер из отеля
- Прибытие на порт Марина и посадка на яхту
- Снасти
- Рыбалка
- Плавание
- Обед (пойманная рыба будет приготовлена для вас нашим шеф-поваром)
- Обратное отплытие в порт
- Трансфер в отель
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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