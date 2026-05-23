Вы отправитесь в яркое приключение в окрестностях Антальи, рядом с живописным водопадом Курсунлу.
Прокатитесь на квадроциклах по пересечённой местности, пройдёте внедорожный маршрут и увидите уголки природы, скрытые от массового туризма.
Описание экскурсии
Поездка начнётся с трансфера из отелей, расположенных от Богазкента до Коньяалты.
После 20-минутного инструктажа по технике безопасности вы отправитесь в путь в сопровождении опытных инструкторов.
Маршрут пролегает через зелёные долины, деревни и природные тропы, постепенно уводя вас с асфальта на настоящее бездорожье. Здесь начинается самое интересное: каменистые дороги, подъёмы, пыль и драйв. Мощные квадроциклы легко справляются с пересечённой местностью.
По пути предусмотрены остановки на смотровых площадках — для отдыха, фотографий и наслаждения природой.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля, инструктаж, шлемы и защитное снаряжение
- Дополнительно оплачиваются (при желании, можете взять с собой) очки — $10 и бандана — $10
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
Обратите внимание
- Сафари длится 1,5 часа. Время указано с учётом трансфера и инструктажа
- Стоимость указана за человека. Квадроциклы двухместные, но могут использоваться и одним человеком
- Дети до 17 лет могут ехать только пассажирами
- Сафари не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и травмами спины
- В случае дождя, сильного ветра или холодной погоды сафари может быть отменено или перенесено по соображениям безопасности
Требования к одежде и обуви
- Рекомендуется взять с собой сменную одежду, так как маршрут проходит по грязным, пыльным и местами влажным дорогам
- Открытая обувь и шлёпки запрещены по соображениям безопасности. Предпочтительна спортивная и обязательно закрытая обувь
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 17+
|€42
|Дети до 16 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
