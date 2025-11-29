Добро пожаловать в античность! Да, Перге — это самый настоящий портал в античную эпоху.
Именно здесь, среди колонн и амфитеатров, зарождались легенды, проходили гладиаторские игры и начиналась миссия апостола Павла.
Вас ждёт увлекательное путешествие по руинам, сохранившим дух древних эпох — от хеттов до Римской и Византийской империй.
Именно здесь, среди колонн и амфитеатров, зарождались легенды, проходили гладиаторские игры и начиналась миссия апостола Павла.
Вас ждёт увлекательное путешествие по руинам, сохранившим дух древних эпох — от хеттов до Римской и Византийской империй.
Описание экскурсии
- Прогулка по руинам античного города Перге
- Крепостные стены, сторожевые башни и городские ворота
- Амфитеатр и римский стадион, где проходили соревнования древности
- Бани, агора и колоннадная улица, сохранившие очертания прошлого
- Некрополь, где время словно остановилось
Вы узнаете:
- как зародился Перге и почему его называют «сердцем древней Памфилии»
- как жили в Перге во времена Римской империи
- почему именно здесь апостол Павел начал свою миссию
- какие легенды и мифы оставили после себя хетты, римляне и византийцы
Кому подойдёт эта программа
Тем, кто интересуется древней историей, архитектурой и религией, а также тем, кто хочет увидеть Турцию с другой стороны — вне пляжей и отелей. Экскурсия подходит для взрослых и детей.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в Перге: €12 — взрослый, дети до 8 лет — бесплатно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Перге и Аспендос
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.