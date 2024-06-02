1 чел.
По популярности
скидка
20%
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
€157 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- ООлеся31 мая 2024Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
- ААльбина30 марта 2024Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
- ТТатьяна3 августа 2023Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
- ММария21 мая 2023Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
- ММилослав8 мая 2023Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное. Водопады крайне интересны. Тургай очень хороший и ответственный гид, знающий и любящий свою страну, внимательный к нуждам туристов.
- ЕЕвгения4 ноября 2022Отличная экскурсия. Угур - образованный, внимательный гид, учитывающий все пожелания
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Руины Перге»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Руины Перге" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Руины Перге», 14 ⭐ отзывов, цены от €116. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август