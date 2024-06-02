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учитываются,грамотно построен маршрут, красивые интересные места. Экскурсия впечатлила и запомнилась, долго выбирали и не пожалели, хотя погода была очень жаркая. Очень рекомендую! Единственное, что мне не хватило - это не очень громкая речь, с учётом моих разбегающихся во все стороны шумных детей, приходилось прислушиваться, но это скорее моя проблема))