Руины Перге – экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Руины Перге» в Анталье, цены от €116, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города
Начало: У музея Перге
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
145116 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Прогуляться по руинам, разгадать тайны прошлого, узнать, что не поделили сыновья римского императора
157 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • О
    Олеся
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и мне, и ребенку. Сразу видно, что специалист постоянно обновляет свои знания, мы даже узнали
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    об актуальных раскопках на территории древнего Перге. Сыну было интересно узнать о жизни в древнем римском городе, как он был устроен и чем занимались местные жители. Экскурсия под открытым небом, поэтому берите с собой воду и головные уборы.

  • А
    Альбина
    30 марта 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
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    не перегружена информацией, четко структурирована и разбавлена природными красотами. Для меня было важно прочесть в отзывах других путешественников, поэтому подчеркну и в своем, что Угур - отличный водитель. Мы отлично провели день, за что ему большое спасибо)))

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
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    учитываются,грамотно построен маршрут, красивые интересные места. Экскурсия впечатлила и запомнилась, долго выбирали и не пожалели, хотя погода была очень жаркая. Очень рекомендую! Единственное, что мне не хватило - это не очень громкая речь, с учётом моих разбегающихся во все стороны шумных детей, приходилось прислушиваться, но это скорее моя проблема))

  • М
    Мария
    21 мая 2023
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
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    и организаторов. Советуем будущим путешественникам закладывать побольше времени на прогулку по Перге, там есть, что смотреть, и пробуйте доходить до самых дальних точек древнего города. Берите солнцезащитные очки, головные уборы, воду, удобную обувь.

    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый
  • М
    Милослав
    8 мая 2023
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное. Водопады крайне интересны. Тургай очень хороший и ответственный гид, знающий и любящий свою страну, внимательный к нуждам туристов.
    Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное
  • Е
    Евгения
    4 ноября 2022
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Отличная экскурсия. Угур - образованный, внимательный гид, учитывающий все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Руины Перге»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
  2. Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
  4. Путешествие по Перге: античный город и археологический музей
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Руины Перге" можно забронировать 4 экскурсии от 116 до 320 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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