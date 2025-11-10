Это любимая экскурсия всех гостей.
Старый город, ретро-трамвай, Археологический музей — всё то, что нужно для вдохновения и хорошего настроения, вы сможете увидеть и посетить. Познакомитесь с символами города — со времён основания крепости до современности.
Описание экскурсии
В ходе нашей экскурсии вы узнаете:
- Почему Анталью пытались завоевать все императоры и ханы.
- Что написано на городских стенах XII века.
- Как жили местные народности в конце XIX века.
- Как живет современная Анталья.
- В Археологическом музее мы увидим экспонаты, датируемые палеолитическим веком.
• Насладимся красивым панорамным видом.
- В летнее время лучше взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.
- Экскурсия начинается и заканчивается в разных местах.
- Вход в Археологический музей оплачивается туристом самостоятельно.
С понедельника по среду в 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Республики
- Мечеть и Минарет Ивлии
- Часовая башня
- Старый Порт
- Мечеть Искеле
- Городские стены и прогулочные туннели в них
- Сувенирный рынок
- Этно-дом
- Ворота Адриана
- Ретро-трамвай
- Археологический музей
Что включено
- Услуги гида
- Проезд на трамвае
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь республики
Завершение: Археологический музей Антальи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
