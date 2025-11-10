Мои заказы

Символы Старого города Антальи и Археологический музей

Это любимая экскурсия всех гостей.

Старый город, ретро-трамвай, Археологический музей — всё то, что нужно для вдохновения и хорошего настроения, вы сможете увидеть и посетить. Познакомитесь с символами города — со времён основания крепости до современности.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

В ходе нашей экскурсии вы узнаете:

  • Почему Анталью пытались завоевать все императоры и ханы.
  • Что написано на городских стенах XII века.
  • Как жили местные народности в конце XIX века.
  • Как живет современная Анталья.
  • В Археологическом музее мы увидим экспонаты, датируемые палеолитическим веком.

• Насладимся красивым панорамным видом. Важная информация:

  • В летнее время лучше взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в разных местах.
  • Вход в Археологический музей оплачивается туристом самостоятельно.

С понедельника по среду в 08:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Республики
  • Мечеть и Минарет Ивлии
  • Часовая башня
  • Старый Порт
  • Мечеть Искеле
  • Городские стены и прогулочные туннели в них
  • Сувенирный рынок
  • Этно-дом
  • Ворота Адриана
  • Ретро-трамвай
  • Археологический музей
Что включено
  • Услуги гида
  • Проезд на трамвае
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь республики
Завершение: Археологический музей Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по среду в 08:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В летнее время лучше взять с собой головной убор и солнцезащитный крем
  • Экскурсия начинается и заканчивается в разных местах
  • Вход в Археологический музей оплачивается туристом самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

