Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это любимая экскурсия всех гостей.



Старый город, ретро-трамвай, Археологический музей — всё то, что нужно для вдохновения и хорошего настроения, вы сможете увидеть и посетить. Познакомитесь с символами города — со времён основания крепости до современности.