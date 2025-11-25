Отправьтесь в захватывающее морское приключение на пиратской яхте, где вас ждут купание в бирюзовых бухтах и веселые игры на борту! Насладитесь кристально чистыми водами, сделайте яркие фотографии на фоне живописных пейзажей и создайте незабываемые воспоминания с близкими!
Описание водной прогулкиМорское приключение на пиратской яхте Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на пиратской яхте, где вас ждут купание, развлечения на борту и живописные виды побережья. Этот тур — идеальный выбор для всей семьи, чтобы насладиться кристально чистыми водами, поиграть в веселые игры и запечатлеть яркие моменты на фоне невероятных пейзажей. Важная информация:
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем.
- Запрещено: домашние животные, курение.
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
