Каждый поворот здесь — словно красочная картина: зеркальная бирюза, скалы-великаны, ковёр из зелени.
С борта вы понаблюдаете, как тесные гранитные коридоры сменяют укромные заводи и необъятные просторы. На берегу пообедаете и отдохнёте с открыточными видами, а в сезон — освежитесь в прохладной воде.
Описание трансфер
Мы заберём вас из отеля и доставим в заповедный Тавр. По пути вы увидите, как курортные ландшафты сменяются горными пейзажами. В Зелёном каньоне пересядете на катамаран и пройдёте по водохранилищу, окружённому крутыми скалами и густыми лесами. Вода в нём насыщенно изумрудная — очень фотогеничное место!
Маршрут включает узкие проливы, тихие бухты, открытые панорамы. Будет остановка для купания (в тёплый сезон), а после прогулки — обед и свободное время. После отдыха — обратный трансфер в Анталью.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, прогулка на катамаране, безалкогольные напитки на борту, обед (шведский стол, без напитков)
- Дорога в одну сторону займёт 2 часа, водная прогулка — 1,5-2 часа, обед и свободное время — 1,5-2 часа
- Это видовая поездка — полноценная экскурсия не предусмотрена
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 10 лет
|€22
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1795 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Зеленый Каньон -достойное место для посещения. Великолепный виды для прогулки на катере. Минусом может быть время в пути до него и после. Запасайтесь водой и перекусом-они очень пригодятся. Вода особенно
Отлично провели время катаясь на двухпалубном катамаране по живописным местам каньона, всему было уделено время море фотографий и видео. были остановки для того чтобы искупаться, порыбачить и пообедать. рекомендую!
Входит в следующие категории Антальи
