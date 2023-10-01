Погулять по центру с профессиональным гидом-историком и посетить водопад в заповеднике
В многовековых кварталах, рассматривая сооружения разных эпох, вы услышите историю города и представите, какая удивительная культурная мозаика здесь сложилась. Добавит атмосферности прогулка на ретро-трамвае по центральному маршруту. А в конце вы посетите одно из самых живописных мест в окрестностях.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старый город — увлекательное погружение в прошлое
Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.
Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.
Прогулка на старом трамвае
Чтобы дополнить ваше представление об историческом центре, мы прокатимся на ретро-трамвае по старинному маршруту, который проходит вдоль знаковых достопримечательностей.
Водопад Куршунлу
В 15 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Сиде, Белека, самой Антальи и ближайших курортов
- Дополнительные расходы опциональны (сувениры, питание)
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Теперь есть представление о том, как развивался город, как жили люди раньше. Услышали ключевые моменты и некоторые детали об исламе. Еще и в этнографическом музее побывали.
А в конце поехали к водопаду Куршунлу - он вроде небольшой, но место очень приятное и живописное. Было время погулять по извилистым дорожкам парка, пофотографироваться. Рекомендую чуть пониже по реке заглянуть в кафе, насладиться чашечкой чая у воды - здесь будет прохладно даже в жару.
Еще раз спасибо за этот прекрасный день!
Очень отзывчив к различным нуждам туристов:) Подстраивался под наши пожелания, скорректировал маршрут по нашей просьбе прямо во время экскурсии. Охотно отвечал на вопросы не только по теме экскурсии, но и о стране, о менталитете и жизни города. Отлично говорит по-русски. Как водитель тоже аккуратен.
Сама экскурсия хороша как знакомство с городом и регионом, с турецкой культурой.
В финале побывали на водопаде - мне было очень интересно, я люблю такие места. Но должна предупредить, что если гулять по всему маршруту вокруг водопада, нужно быть готовым к частым спускам и подъемам - и учесть, что на прогулку по может уйти больше времени.
Еще раз спасибо гиду!