Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу

Погулять по центру с профессиональным гидом-историком и посетить водопад в заповеднике

5
5 отзывов
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Приглашаю отправиться в насыщенное путешествие по знаковым и природным местам Антальи.

В многовековых кварталах, рассматривая сооружения разных эпох, вы услышите историю города и представите, какая удивительная культурная мозаика здесь сложилась. Добавит атмосферности прогулка на ретро-трамвае по центральному маршруту. А в конце вы посетите одно из самых живописных мест в окрестностях.
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Старый город в Анталье, прогулка на ретро-трамвае и водопад Куршунлу
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Старый город — увлекательное погружение в прошлое

Мы будем гулять по улочкам и секретным уголкам древнего района Калеичи, где теряется ощущении времени и пространства. Вы услышите предание об основании города и царе Аттале. И проследите невероятную историю Антальи длиной в 22 века. Также мы вспомним древние цивилизации и народы, которые оставили след в облике города, и поговорим о ярком смешении культур и религий.

Я покажу римские башни и османские мечети, византийские церкви и музей османского быта, дом-музей Ататюрка и многое другое. Расскажу, кто, что и зачем построил; чем торговали в порту пираты; как османы перестраивали церкви в мечети; какие свадебные обряды сохранились в Турции до сих пор, и это далеко не всё.

Прогулка на старом трамвае

Чтобы дополнить ваше представление об историческом центре, мы прокатимся на ретро-трамвае по старинному маршруту, который проходит вдоль знаковых достопримечательностей.

Водопад Куршунлу

В 15 км от города находится старинный национальный парк. Наша главная цель в заповеднике — красивый водопад, где можно отдохнуть, любуясь красотой природы, и сделать живописные кадры.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из Сиде, Белека, самой Антальи и ближайших курортов
  • Дополнительные расходы опциональны (сувениры, питание)
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок и возьмите заряженный фотоаппарат/телефон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Максим
1 окт 2023
Большое спасибо Турану за интересную и содержательную экскурсию по старому городу и поездку на водопад. Хочется отметить высокий профессионализм и прекрасное знание русского языка. Туран обладает не только интересными фактами о достопримечательностях Антальи, но и глубоким знаниями истории Турции. Однозначно будем рекомендовать друзьям.
Елизавета
30 сен 2023
Очень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: он много знает по турецкой истории и культуре, очень последовательно и интересно об этом рассказывает, отлично говорит по-русски.
Теперь есть представление о том, как развивался город, как жили люди раньше. Услышали ключевые моменты и некоторые детали об исламе. Еще и в этнографическом музее побывали.
А в конце поехали к водопаду Куршунлу - он вроде небольшой, но место очень приятное и живописное. Было время погулять по извилистым дорожкам парка, пофотографироваться. Рекомендую чуть пониже по реке заглянуть в кафе, насладиться чашечкой чая у воды - здесь будет прохладно даже в жару.
Еще раз спасибо за этот прекрасный день!
Очень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: онОчень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: онОчень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: онОчень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: онОчень благодарны гиду Турану за такую комфортную и содержательную экскурсию! Туран учел все наши пожелания: он
Е
29 сен 2023
Гид профессиональный, чувствуется в нем интерес к подаваемому материалу, что он не формально подходит к своему делу, а действительно любит историю, и ещё хорошо разбирается в современных событиях в контексте с прошлым.
Очень отзывчив к различным нуждам туристов:) Подстраивался под наши пожелания, скорректировал маршрут по нашей просьбе прямо во время экскурсии. Охотно отвечал на вопросы не только по теме экскурсии, но и о стране, о менталитете и жизни города. Отлично говорит по-русски. Как водитель тоже аккуратен.
Сама экскурсия хороша как знакомство с городом и регионом, с турецкой культурой.
В финале побывали на водопаде - мне было очень интересно, я люблю такие места. Но должна предупредить, что если гулять по всему маршруту вокруг водопада, нужно быть готовым к частым спускам и подъемам - и учесть, что на прогулку по может уйти больше времени.
Еще раз спасибо гиду!
В
29 сен 2023
Прекрасная прогулка по старому городу с акцентом на его достопримечательности. Приятный и доброжелательный гид и водитель в одном лице Туран, хорошо преподнесший историю возникновения города и страны в целом. Экскурсия получилась ненавязчивой и разноплановой, а посещение водопада Куршунлу добавило в поездку остроты ощущений и даже нотку экстрима. Запомню этот день надолго, рекомендую всем!

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