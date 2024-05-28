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в туалет. Из этого складывается впечатление о нем как об очень внимательном человеке. Также Туран подсказал, как перенести экскурсию на более удачное время, чтобы не было жарко и чтобы не попасть в пробки или ограничения движения. Туран прекрасно знает историю региона, рассказ ведёт с большим количеством подробностей. И любезно отвечает на все вопросы. Рекомендую данную экскурсию всем интересующимся историей Турции!