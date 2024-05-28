Дом-музей Ататюрка – экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом-музей Ататюрка» в Анталье, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
28 отзывов
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
4339 за человека
Старый город в Анталье и водопад Дюден
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249237 за всё до 4 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
Все краски Антальи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248224 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
    Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофеОчень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
  • А
    Алина
    9 мая 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
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    экскурсия, я спрашивала о чем угодно и даже о своем любимом турецком сериале Зимородок:)) было очень интересно! После экскурсии посетили кафе с отличным турецким кофе и даже погадали на кофейной гуще! Айдын отлично говорит по-русски, уже более 20 лет работает гидом. Берите экскурсию по старому городу, это прекрасно! Город восторг! Также Айдын делал мне фотографии и они мне очень понравились:) 😻

    Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и этоЗамечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Спасибо Турану за отличную экскурсию. Мы были с ребенком 7 лет, Туран подсказывал, где можно присесть, остановиться, попить воды и сходить
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    в туалет. Из этого складывается впечатление о нем как об очень внимательном человеке. Также Туран подсказал, как перенести экскурсию на более удачное время, чтобы не было жарко и чтобы не попасть в пробки или ограничения движения. Туран прекрасно знает историю региона, рассказ ведёт с большим количеством подробностей. И любезно отвечает на все вопросы. Рекомендую данную экскурсию всем интересующимся историей Турции!

  • В
    Виктор
    29 апреля 2024
    Старый город в Анталье и водопад Дюден
    Хорошая экскурсия!
    Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!Хорошая экскурсия!
  • Е
    Екатерина
    27 апреля 2024
    Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
    Все отлично! Интересно и увлекательно
  • А
    Артур
    9 апреля 2024
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Очень интересные тур и увлекательный гид

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дом-музей Ататюрка»

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  2. Калеичи
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  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
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  8. Дюденский водопад
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Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Дом-музей Ататюрка" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 237 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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