1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Старый город Антальи: погружение в историю и культуру за 2,5 часа
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя тайны Старого города Антальи, его исторические сокровища и культурные традиции
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 16:00
27 июня в 16:00
29 июня в 16:00
43€39 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу
Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
249€237 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Все краски Антальи
Насладиться необычными уголками города и прочувствовать его колорит
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
248€224 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилось, интересный рассказ, во время забрали из отеля, не спеша прошли старый город, прокатились на трамвайчике, попили вкусный кофе
- ААндрей27 мая 2024Сегодня был на городской экскурсии с Алтаном. Гид отлично владеет русским языком, хорошо знает тему экскурсии, контактный и общительный. Я доволен проведенным временем. Спасибо 🙏
- ААлина9 мая 2024Замечательный гид Айдын! Ввиду того, что еще не сезон, я была в группе одна и это было потрясающе) получилась индивидуальная
- ААнна2 мая 2024Спасибо Турану за отличную экскурсию. Мы были с ребенком 7 лет, Туран подсказывал, где можно присесть, остановиться, попить воды и сходить
- ВВиктор29 апреля 2024Хорошая экскурсия!
- ЕЕкатерина27 апреля 2024Все отлично! Интересно и увлекательно
- ААртур9 апреля 2024Очень интересные тур и увлекательный гид
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Дом-музей Ататюрка»
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