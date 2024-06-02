1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Начало: В вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€300 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240€216 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- ЕЕкатерина30 мая 2024Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ММаргарита14 мая 2024Покатались по 3м водопадам Анталии - виды очень красивые, очень понравилось, наделали кучу фоток! Спасибо за экскурсию. Жаль, что экскурсия прошла быстро.
- ВВалентина21 апреля 2024Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
- ААльбина30 марта 2024Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
- ЛЛюбовь25 марта 202425.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
- ЗЗахар18 февраля 2024Экскурсия нам очень понравилась. Мы не думали что в Анталии есть такие красивые водопады. Рекомендуем всем гида Айдына.
- ТТатьяна3 августа 2023Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
- ММария21 мая 2023Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопад Куршунлу»
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