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отеля за 5 минут до назначенного времени. Очень хорошо говорит (и пишет!) на русском языке, имеет лицензию на экскурсии (человек не самоучка с улицы, а образованный и подготовленный), внимательный и интересно рассказывает, при этом ещё с хорошим чувством юмора. Экскурсия по городу и потом к водопаду в черте города очень понравилась, всё заняло порядка 5 часов - смело рекомендуем обращаться к этим гидам и в итоге не пожалеть об этом прекрасно проведённом времени. Благодарим Фырата за квалифицированного экскурсовода. (отдельная благодарность за предоставленные детское автокресло и бустер для детей)