Водопад Куршунлу – экскурсии в Анталье

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопад Куршунлу» в Анталье, цены от €65, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Начало: В вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
300 за всё до 3 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за человека
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
К водопадам Антальи: Верхнему и Нижнему Дюдену и Куршунлу
Посетить сразу 3 природных оазиса в черте города
Начало: В вашем отеле в Анталье или Белеке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
240216 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • М
    Маргарита
    14 мая 2024
    Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
    Покатались по 3м водопадам Анталии - виды очень красивые, очень понравилось, наделали кучу фоток! Спасибо за экскурсию. Жаль, что экскурсия прошла быстро.
  • В
    Валентина
    21 апреля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
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    5) и мы отправились на экскурсию. Старый город Калеичи, водопады - все очень понравилось. Фират - спокойный, интересный рассказчик! На обратном пути по нашей просьбе Фират завез нас в аптеку и очень помог))) Рассчитаться мы могли только лирами, которых у нас не было), Фират пришел на помощь в данной ситуации!) Спасибо за яркие впечатления от поездки!

  • А
    Альбина
    30 марта 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
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    не перегружена информацией, четко структурирована и разбавлена природными красотами. Для меня было важно прочесть в отзывах других путешественников, поэтому подчеркну и в своем, что Угур - отличный водитель. Мы отлично провели день, за что ему большое спасибо)))

  • Л
    Любовь
    25 марта 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    25.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
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    отеля за 5 минут до назначенного времени. Очень хорошо говорит (и пишет!) на русском языке, имеет лицензию на экскурсии (человек не самоучка с улицы, а образованный и подготовленный), внимательный и интересно рассказывает, при этом ещё с хорошим чувством юмора. Экскурсия по городу и потом к водопаду в черте города очень понравилась, всё заняло порядка 5 часов - смело рекомендуем обращаться к этим гидам и в итоге не пожалеть об этом прекрасно проведённом времени. Благодарим Фырата за квалифицированного экскурсовода. (отдельная благодарность за предоставленные детское автокресло и бустер для детей)

  • З
    Захар
    18 февраля 2024
    Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
    Экскурсия нам очень понравилась. Мы не думали что в Анталии есть такие красивые водопады. Рекомендуем всем гида Айдына.
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
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    учитываются,грамотно построен маршрут, красивые интересные места. Экскурсия впечатлила и запомнилась, долго выбирали и не пожалели, хотя погода была очень жаркая. Очень рекомендую! Единственное, что мне не хватило - это не очень громкая речь, с учётом моих разбегающихся во все стороны шумных детей, приходилось прислушиваться, но это скорее моя проблема))

  • М
    Мария
    21 мая 2023
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
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    и организаторов. Советуем будущим путешественникам закладывать побольше времени на прогулку по Перге, там есть, что смотреть, и пробуйте доходить до самых дальних точек древнего города. Берите солнцезащитные очки, головные уборы, воду, удобную обувь.

    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопад Куршунлу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
  4. Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
  5. Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Водопад Куршунлу" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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