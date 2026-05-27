Три жемчужины древности: Перге, Аспендос и Сиде (из Антальи)
Побывать в местах, где гармонично уживаются археологические древности и курортная жизнь
Это путешествие соединяет археологию и пейзажи Средиземноморья: вы увидите масштаб античных построек, почувствуете ритм древних городов и проведёте день среди истории и природы.
За один день вы отправитесь к трём античным городам южной Турции — Перге, Аспендос и Сиде — где до сих пор возвышаются театры и руины храмов.
Описание экскурсии
Перге — столица Памфилии
Вы пройдёте по широкой колонной улице, увидите стадион, бани, театр и монументальные ворота. Гид поможет разобраться в устройстве города и понять, какую роль Перге играл в регионе.
Аспендос — театр, который живёт до сих пор
Главная местная гордость — великолепный римский театр. Он поражает гармонией пропорций и редкой сохранностью. Даже сегодня здесь проходят концерты благодаря уникальной акустике. Вы узнаете, как город развивался на перекрёстке торговых путей и почему театр стал его символом.
Сиде — руины у самого моря
Город встретит вас морским ветром и светом. Античные улицы приведут к театру и храмам. Здесь археология и курортная жизнь существуют рядом. Вы прогуляетесь по древнему центру, сделаете фотографии на фоне моря и почувствуете, как история вписана в современный пейзаж.
Водопад Куршунлу — пауза среди зелени
Тропинки, деревянные мостики и смотровые площадки приведут вас к каскадам воды. Здесь прохладнее, чем на побережье, и особенно приятно перевести дыхание после насыщенной экскурсии.
Примерный тайминг
8:30–9:30 — сбор гостей в отелях Антальи и выезд 9:30–10:30 — переезд в Перге 10:30–12:00 — экскурсия по Перге 12:00–12:30 — переезд в Аспендос 12:30–13:30 — осмотр театра и территории Аспендоса 13:30–14:15 — обед 14:15–15:00 — переезд в Сиде 15:00–16:30 — прогулка по античному Сиде 16:30–17:00 — переезд к водопаду Куршунлу 17:00–17:40 — прогулка по природному парку 17:40–18:30 — возвращение в отели
Организационные детали
Что включено
Трансфер из/в отель
Англоязычный гид
Обед
Входные билеты в Перге, Аспендос и Сиде
Что не включено
Личные расходы
Напитки
в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый 8+
€84
Детский 4 - 7
€79
Детский 0 - 3
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи читать дальшеуменьшить
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны.
Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии.
Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.
